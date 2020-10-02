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‘‘رغد صدام حسين’’ توجه رسالة الى للكويت بعد وفاة الشيخ ‘‘صباح الأحمد’’.. شاهد ماورد فيها

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عدن - نيرة ابو خليفة - بعثت ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، رسالة إلى الشعب الكويتي، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت رغد صدام حسين، في تغريدة لها عبر موقع (تويتر) مساء الأربعاء: “نحن رغد صدام حسين، نقدم التعازي إلى شعب الكويت.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

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وشيع جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الصباح، الأربعاء، بعد إعلان وفاته مساء الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما.

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