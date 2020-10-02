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وفاة قائد عسكري سعودي شهير حرر طائرة روسية من قبضة الإرهابيين.. شاهد من يكون؟ (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - توفي مساء الأربعاء، ضابط سعودي شهير، شارك في الحرب ضد الإرهاب في المملكة واشتهر بتحرير طائرة روسية.

وقالت وسائل إعلام سعودية، ومغردون على موقع التدوين المصغر "تويتر" إن اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي، توفي اليوم، في المدينة المنورة بعد مسيرة حافلة بالعطاء والشجاعة في ميدان الشرف حيث يعتبر من خيرة الضباط التي حاربت الإرهاب على مر السنوات الماضية.

 

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وتصدر الترند السعودي وسم يحمل اسم فقيد الوطن اللواء ركن علي بن دخيل الرحيلي وسرعان ما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مع خبر الوفاة مقدمين التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

كما نعى حساب أخبار المدينة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر في تدوينة مصغرة قائلاً الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة سيصلى عليه بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي خالص العزاء لأسرته ومحبيه.

يّكر أن الفقيد، قاد عملية تحرير الطائرة الروسية عام ٢٠٠١ في المدينة المنورة ، وكان قائد العملية ضد الإرهاب في الرس .

 

 

*وسائل التواصل الاجتماعي

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