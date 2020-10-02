تعرف على الطلب الذي لم يستطع أمير الكويت الراحل ‘‘صباح الأحمد’’ تنفيذه لزوجته

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عدن - نيرة ابو خليفة - لم يكن يتحدث أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد، عن حياته الأسرية والعائلية، إلا أنه روى موقفا طريفا حدث مع زوجته.

وخلال حديث الشيخ الراحل في أحد اللقاءات التلفزيونية، قال إن "زوجةه كانت تطالبه بأن يتوقف عن الضحك في بعض المواقف، ليرد عليها بأنه يرغب في ذلك إلا أن الأمر أصبح عادة مع الوقت ولا يستطيع أن يغيرها".

وقال الأمير: "زوجتي رحمة الله عليها كانت تقول لي ما تقدر تسكر حنكك عن الضحك، وكنت أقولها هذا طبعي وتعودت عليه". وعلى عكس من سبقوه من قادة الكويت الذين تولوا حكم البلاد، لم يتزوج أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أكثر من زوجة، فكانت واحدة فقط، وأنجب منها أربعة أبناء، رحل اثنان منهم وهو على قيد الحياة.

وتزوج الراحل الشيخ صباح الأحمد، وهو في ريعان شبابه من الشيخة فتوح السلمان الحمود الصباح، ابنة عم والده أحمد الجابر الصباح، في أربعينيات القرن العشرين.

وتُوفيت "فتوح" قبل الغزو العراقي للكويت، عام 1990، وبعد وفاتها انتشرت شائعات بأن هناك زوجة جديدة لأمير الكويت إلا أن ذلك لم يثبت.

*يوتيوب + وكالات

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