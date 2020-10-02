موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35 بعد الإعلان رسمياً عن تغيير موعد الصرف

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عمر شويل - جدة موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 35 شهر أكتوبر 2020 بعد الإعلان رسمياً عن تغيير موعد الصرف، باتت التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين بالمملكة كثيرة جدا، بعد أن علم الكثيرون عن تغيير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 لهذا الشهر، حيث يترقب الكثير إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن من أجل شراء الاحتياجات الكثيرة التي يرغب المواطنين السعوديين شرائها ولا سيما في ظل حالة الركود الاقتصادي الناتج عن وباء فيروس كورونا، وتتزايد التساؤلات والاستفسارات حول موعد صرف الدفعة 35 مع بداية حلول أول أيام الشهر الميلادي حيث في هذا الوقت من كل شهر يبدأ فريق الدعم الفني الإعلان عن موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 شهر أكتوبر

حيث يسعي فريق الدعم الفني الخاص ببرنامج حساب المواطن في تقديم أفضل الخدمات من خلال العمل طوال 24 ساعة في الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين عن طريق خدمة صوتك مسموع أو من خلال الرد على الاتصالات أو من خلال الخدمات الأخري، كما تقوم الحكومة السعودية بصرف المبالغ المالية المستحقة للمستفدين في اليوم الذي تم تحديده من كل شهر ميلادي والذي تم توحيده ليكون موعدا للصرف وهو يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم تتغير اي ظروف طارئة، أو توافق هذا اليوم مع يوم الجمعة أو توافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية في السعودية، لذلك تقوم الحكومة السعودية بتغير موعد الصرف وتقديم موعد الإيداع يوم او تأخيره يوم وذلك حسب المتغيرات والمستجدات الذي تتناسب مع الصرف والايداع، لذلك حددت الحكومة السعودية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35.

تأجيل صرف حساب المواطن الدفعة 35

أوضح المسؤولين عن برنامج حساب المواطن عن تأجيل صرف الدفعة 35 من حساب المواطن نظراً لتوافق هذا اليوم مع عطلة رسمية، يوضح المسؤولين عن صرف دعم حساب المواطن أن الهدف من صرف دعم حساب المواطن هو مساهمة المملكة فى تحسين البنية المعيشة للمواطنيين والمساعدة فى رفع مستوى الدخل للمواطنين، كما يساهم دعم حساب المواطن في قدرة المواطنين السعوديين على الشراء، لذلك يحظى برنامج حساب المواطن الإشادة من الجميع وذلك منذ بداية انطلاقة في بداية عام 2017م.

الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 35 شهر أكتوبر 2020

أعلن برنامج حساب المواطن موعد إيداع الدفعة 35 الخاصة بشهر اكتوبر 2020م وذلك بعد تغيير موعدها الذي كان مقررا له يوم 10 إلي الموعد الجديد الذي يوافق الأحد 12 أكتوبر 2020م، حيث يتم الصرف والإيداع وفقا للشروط والمعايير الخاصة بالمستفيدين التي سبق الإعلان عنها.