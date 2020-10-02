“المرور”: ضبط نحو 2500 مركبة مخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الإعاقة

بلادي- الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 2494 مركبة مخالفة بالوقوف في الأماكن المُخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة.
وأوضح “المرور” أن رصد تلك المخالفات جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المُخصصة لهذه الفئة.
ودعت الإدارة العامة الجميع من مواطنين ومقيمين للحرص على الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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