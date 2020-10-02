نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم المجانى لحساب المواطن للإستفسار عن دعم الدفعة 35 بعد التأجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب موعد صرف الدفعة الجديدة من دعم برنامج حساب المواطن يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الرقم المجانى لبرنامج حساب المواطن من أجل الإستفسار عن الكثير من الأمور والتي تشمل موعد صرف الدفعة الجديدة، وعلاقتها بانخفاض وارتفاع أسعار المواد البترولية، وإضافة تابع، وموقف الأرملة والمطلقة ،وحذف بعض المواطنين بالخطأ والكثير من الأمور الهامة. فيما أعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من وسائل الإتصال وتلقى الإستفسارات وذلك عن طريق خدمة “صوتك مسموع” عبر موقع التوصل الإجتماعى توتير وخدمة الإتصال برقم خدمة العملاء أو من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن.

الإتصال بخدمة عملاء حساب المواطن

تعد خدمات برنامج حساب المواطن للمستفيدين من الدعم كثيرة، ولا حصر لها لذا يمكنك الإستفادة من تلك الخدمات من خلال الإتصال بخدمات الدعم الفنى والتى أهمها الرقم الموحد وهو (19912) حيث يمكنك الاتصال طوال ايام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءا فيما عدا يوم الجمعة والسبت.

خدمات أخرى للاستفسارات والشكاوى

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدة طرق لتقديم الشكاوى والاستفسارات عن صرف الدفعة 35 وكان أهمها الآتى:

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خدمة صوتك مسموع: تعد خدمة صوتك مسموع من الأمور المميزة فى تقديم المقترحات والشكاوى وأهم ما يميزها هى أداة تعمل طوال ايام الأسبوع وذلك من خلال الدخول على الصفحة لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الشكوى

تعد خدمة صوتك مسموع من الأمور المميزة فى تقديم المقترحات والشكاوى وأهم ما يميزها هى أداة تعمل طوال ايام الأسبوع وذلك من خلال الدخول على الصفحة لبرنامج حساب المواطن وتسجيل الشكوى خدمة رقم الدعم الفني: والتى تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا ويعد الاتصال برقم 19912.

والتى تعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا ويعد الاتصال برقم 19912. خدمة citizen cara من خلال موقع التواصل الإجتماعى تويتر حيث تعمل من الأحد إلى الخميس وعلى مدار 24 ساعة.

الاستعلام عن الدفعة 35 من حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن عن آلية الإستعلام عن إيداع الدفعة 35 من برنامج حساب المواطن من برنامج حساب المواطن وذلك بعد التغيير في مواعيد الصرف لشهر اكتوبر 2020م، حيث أعلنت خدمة الدعم الفني عبر الصفحة الرسمية لموقع حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تغيير جديد فى موعد صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن.

اجمالي دعم حساب المواطن

أودع برنامج حساب المواطن 2.18 مليار ريال سعودى في حسابات المستفدين من برنامج حساب المواطن الدفعة السابقة، حيث بلغت نسبة المستفيدين من الدعم 78% لأكثر من 12 مليون مستفيد كما أوضح نسبة التعويضات التى تم دفعها بأثر رجعي 11.5 مليون ريال سعودي.

كما أكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريال سعودى وأن نسبة من تحصلوا على الاستحقاق الكامل من الدعم 48%، كما أوضح أن عدد أرباب الأسر المستفيدة من الدعم 2.1 مليون رب أسرة.

التأكد من الأهلية في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة الجديدة 31 لشهر يونيو 2020م، فيما أكد البرنامج أن في حالة التأكد من الأهلية الدخول على التالي Ca.gov.sa، كما أوضح برنامج حساب المواطن تنفيذ التعديلات والضوابط الجديدة والتى تشمل الحد الأعلى للاستحقاق، بحيث يكون حساب الإستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، بحيث لا يتجاوز مخصص الدعم للدورة 28 من شهر مارس 2020م.