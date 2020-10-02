نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحديث الجديد لبيانات عملاء مصرف الراجحي للمواطن والوافد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات مصرف الراجحي هي أحد الاستعلامات الإلكترونية الهامة التي يبحث عليها العديد من مواطني المملكة العربية السعودية، بالإضافة الي اهتمام المقيمين أيضاً بتحديث بيانات مصرف الراجحي بعد تجديد الإقامة الخاصة بهم، ويتم تحديث بيانات مصرف الراجحي من خلال عدة طرق يتم توفيرها بسهولة لمن يرغب في تحديث بيانات الراجحي سواء من خلال الرقم الموحد لمصرف الراجحي أو من خلال أن يقوم كل شخص بتحميل تطبيق الراجحي من خلال أي جوال إلكتروني عبر التطبيقات الإلكترونية، ويتم تحديث بيانات الراجحي لضمان استمرار الخدمات التي يتم التعامل بها مع مصرف الراجحي وفقاً لمعاملة كل شخص علي حده، ويساعد تحديث بيانات الراجحي علي سرعة إشعار المصرف لعملائه عند وجود أي تحديث خاص بالمصرف أو عند وجود ضرورة للتواصل مع العميل.

طرق عديدة لتحديث بيانات الراجحي للمواطن والمقيم

يوفر مصرف الراجحي السعودي طرق بسيطة من أجل تحديث بيانات الراجحي تسهيلاً علي الجميع، حتي يختار كل شخص الطريقة الأفضل والأسهل من أجل القيام بالتحديث، ومن هذه الطرق:

تحميل تطبيق الراجحي من أي جوال لتحديث بيانات الراجحي.

يمكن الاتصال علي الرقم الموحد 920003344 وتحديث البيانات من خلال خدمة العملاء.

يمكن تحديث البيانات من خلال التوجه الي أي صراف آلي تابع لمصرف الراجحي، ويتم تحديث جميع بيانات الراجحي من خلاله.

التوجه الي أي فرع داخل جميع مدن المملكة ثم يتم تحديث بيانات الراجحي من خلاله.

تحديث البيانات من خلال خدمة مباشر.

تحديث بيانات الراجحي من خلال تطبيق الراجحي من الجوال

مصرف الراجحي يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المرتبطة لكل مواطن أو مقيم مثل تحويل الأموال من شخص لآخر سواء للداخل أو الخارج، أو الاستعلام عن قيمة قروض الراجحي وحساب قيمة القسط الشهري، وغيرها من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تتم عبر تطبيق الراجحي، ويتم تحديث بيانات الراجحي عبر تطبيق الراجحي كالتالي: