نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لفتح حساب بالبنك الأهلي للمقيمين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة لفتح حساب بالبنك الأهلي للمقيمين في المملكة العربية السعودية، فالبنك الأهلي من أول بنوك السعودية بالعالم العربي، وقد تم تأسيسه بعام 1953م، وأصبح في ذلك الحين من أكبر المؤسسات المالية بالعالم العربي، ويوفر لكم البنك الأهلي الكثير من الخدمات للمواطن السعودي وأيضاً المقيمين في المملكة العربية السعودية كلاً على حدى سواء، ويعتبر البنك الأهلي من أعرق مدير للأصول المالية في المملكة، وأول البنوك التي قدمت صناديق الاستثمار، أما بالنسبة لطريقة فتح الحساب للمقيمين المغتربين بالبنك الأهلي السعودي وتخضع لبعض الشروط التي يجب أن تتوفر بالشخص المتقدم لفتح حساب، ونحن اليوم سوف نحدثكم عن كل ما يتعلق بطريقة فتح حساب بالبنك الأهلي.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي

عليك في البداية بالدخول على فتح حساب الأهلي من هنا

عليك بالنقر على فتح حساب جاري “أفراد”.

القيام بإضافة رقم الهوية الوطنية، يضاف نوع التاريخ سواء كان ميلادي أو هجري، وإضافة تاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم وفي النهاية رقم.

يتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام، وإضافة الكود والنقر على استمرار.

يتم إضافة الاسم الثلاثي الجنسية وجميع تفاصيل الهوية، منذ تاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء وجميع المعلومات الشخصية وكيفية التواصل معك.

وضع بيانات العمل والوظيفة والعمل وكيفية الاتصال بك بمكان عملك.

وضع جميع البيانات المالية ووضع الرتب الشهري وغيرها.

التأكد من أن كافة المعلومات التي تم وضعها صحيحة قبل النقر على استمرا.

من ثم سوف تصل لك رسالة لتأكيد رقم الهاتف وهكذا يكون قد تم فتح الحساب.

أهم مميزات فتح الحساب في البنك الأهلي

يتيح لك فتح حسابات خاص للمقيمين بأن يفتحوا حساب للأفراد.

بإمكانك كعميل بنكي أن يتم استخدام دفتر الشيكات من أجل تنظيم معاملاتك في الحساب.

القيام بإصدار بطاقة خصم بشكل مباشر بصفتهم عملاء بنكيين من أجل تسهيل مهام السحب والشراء.

القيام بفتح حساب مشترك باسم شخص أو أكثر من شخص.

من أهم المميزات أن الحسابات التي تكون لدى العملات الأجنبية سوف توفر لك عائد كبير، ويكون متاح لديك ويتم إضافته تلقائياً كل عام.