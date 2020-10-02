نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقاري أعرف دورك طريقة التسجيل في الصندوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري أعرف دورك يتم البحث عنه بشكل مكثف من خلال العديد من مواطني المملكة والذين كانوا قد قدموا على طلب للحصول قرض من صندوق التنمية العقاري وكذلك يقومون بالبحث عن استعلام بنك التنمية العقاري لمعرفة هل تم قبول طلبهم في الحصول على القرض من عدمه، ولذا فإنه ومن خلال خدمة أعرف دورك صندوق التنمية العقاري يمكن معرفة ميعاد الحصول على القرض المطلوب وسوف نتعرف على هذه الخدمة من خلال هذه المقالة.

صندوق التنمية العقاري أعرف دورك

يبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن صندوق التنمية العقاري أعرف دورك لمعرفة هل تم قبول طلبهم في الحصول على القرض من صندوق التنمية العقاري أم لا، ويكون ذلك بعد التسجيل في صندوق التنمية العقاري ، وبعد التسجيل يمكن للمستخدم أن يقوم بالدخول إلى صندوق التنمية العقاري تحديث بيانات المستفيدين للتأكد من صحة المعلومات المسجلة ولضمان سهولة وصول إدارة الصندوق للعميل بشكل أسرع.

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التسجيل في صندوق التنمية العقاري

يجب أولًا للمواطن أن يقوم بالتسجيل في موقع صندوق التنمية العقاري لكي يتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية ، ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري.

اختيار كلمة التسجيل الموجودة في الصفحة الرئيسية.

يتم بعد ذلك طلب بعض البيانات الخاصة بمقدم الطلب.

يتم الضغط على كلمة التسجيل ومن ثم يتم إرسال رسالة نصيحة على الجوال الخاص بمقدم الطلب للتأكيد.

بعد ذلك يمكن للمستخدم أن يستخدم جميع الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري.

استعلام صندوق التنمية العقاري

يتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري ويستطيع المواطن الاستعلام أما برقم الهوية أو من خلال رقم السجل المدني الخاص به، كما يمكن الاستعلام عن طريق رقم الطلب المقدم بالفعل وكل ما عليك هو الدخول إلى أيقونة خدمات المواطنين ومن ثم أيقونة أعرف دورك ويتم بعد ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية ويظهر بعدها كل التفاصيل الخاصة بصاحب الهوية.