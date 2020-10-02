نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوامر ملكية بإعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة واحتساب5%ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوامر ملكية ، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم قراراً ملكياً نص على إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة وجاءت تلك الأوامر حرصاً على مصلحة المواطنين داخل المملكة وتقديم الدعم اللازم لهم وتخفيفاً لأعباء وظروف الحياة عليهم حيث تسعى الدولة جاهدة وتعمل على توفير حياة كريمة ومستوى معيشة جيد لجميع المواطنين وسيتم تنفيذ فعلياً يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من شهر أكتوبر لعام 2020 هذا وقد أعلنت الهيئة العامة للذكاء والدخل على أنه سيتم لاحقاً إصدار دليل إرشادي خاص بها وذلك للتعرف على المزيد من المعلومات وأتاحت هيئة الذكاء الرقم(19993) للرد على جميع الاستفسارات.

أوامر ملكية بإعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة

أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز عن إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة التي كانت مقررة بنسبة خمسة عشر بالمائة ليحل محلها ضريبة التصرفات العقارية بنسبة خمسة بالمائة وشملت الأوامر الملكية التالي:

بدءاً من يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر الجاري سوف يتم إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة. يقوم وزير المالية بالتعاون مع وزارة الإسكان بالعمل على وضع مجموعة من الشروط والأحكام الخاصة بإجراءات استرجاع ما يتم دفعه بعد وضع هذه الأحكام حيز التنفيذ الخاصة بضريبة القيمة المضافة على المدخلات ذات الصلة بالمطورين العقاريين والمرخصين. سوف يتم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة تصل إلى خمسة بالمائة سوف يتم سدادها عند توثيق التصرف العقاري. يقوم وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة بتحديد التوريدات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والمطبق عليها ضريبة التصرفات العقارية. سوف تقوم الدولة بتحمل قيمة ضريبة التصرفات العقارية وذلك بما لا يتجاوز مبلغ المليون ريال سعودي من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. سوف تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بإدارة وتحصيل ضريبة التصرفات العقارية. تقوم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية واللجنة الاستثنائية للمخالفات بتحمل مسؤولية الفصل في النزاعات والمخالفات في القضايا الخاص بالعقارات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عليها. يكون قرار إعفاء العقارات من ضريبة القيمة المضافة مشتملاً أيضاً البيع ونقل الملكية وحرية تصرف المالك في العقار. هناك مجموعة من الاستثناءات لضريبة القيمة العقارية ومنها توزيع ملكية العقار على الورثة وإعطاء ملكية العقار بلا مقابل لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو إعطائه للزوجة أو الزوج أو نقل ملكية العقار لشخص كعمل خيري أو التبرع به لجمعية خيرية مرخصة.

ماهي التصرفات العقارية الموقع عليها ضريبة ال 5%

التصرفات العقارية هي أي إجراء قانوني تم اتخاذه وذلك من أجل نقل الملكية الخاصة بالعقار أو حيازته ومنها بيع العقار أو تأجيره أو إعطاء العقار بنظام المقايضة أو الوصية أو نقل حصص بالشركات العقارية.