نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي بنك الراجحي وطني مرن بفترة سداد تصل إلى 60 شهر في المقال التالي
عمر شويل - جدة التمويل الشخصي بنك الراجحي من أكثر أنواع التمويل مرونة حيث يعتبر بنك الراجحي من أعرق البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية والتي سعت منذ اللحظات الأولى لها أن تستقطب أكبر عدد من العملاء للبنك، وقد حصل البنك على سمعة جيدة جدًا بين العملاء من خلال تقديم العديد من الخدمات المختلفة سواء التمويل الشخصي أو التمويل العقاري من الراجحي 1442، وسنطرح عليكم بالتفصيل حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي لمعرفة قيمة التمويل.
التمويل الشخصي بنك الراجحي
يعتبر بنك الراجحي أفضل بنك للتمويل لذا فإن عدد كبير للغاية من المواطنين السعوديين وكذلك الوافدين يلجؤون إلى البحث عن التمويل الشخصي بنك الراجحي وذلك نظرًا للتسهيلات التي يقدمها البنك وسرعة الحصول على القرض، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط الحصول على التمويل الشخصي ومميزاته.
شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي
- من الضروري ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على التمويل عن خمسة وستون عامًا حتى انتهاء أجل السداد.
- أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يعمل لدي جهة معتمدة من قبل البنك.
- يجب على المتقدم أن يقوم بتحويل الراتب على بنك الراجحي.
- يجب على الراغب في الحصول على التمويل إحضار ما يفيد تحويل الراتب من جهة عمله.
طريقة التقديم على تمويل شخصي الراجحي
هناك أكثر من نوع من أنواع التمويل الشخصي التي يقدمها بنك الراجحي منها تمويل شخصي (وطني)، وتمويل شخصي (وطني مرن) وكذلك هناك تمويل بضمان العقار، ويمكن التقديم للحصول على أي من التمويلات من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.
- التوجه إلى أيقونة التمويل الموجودة أعلي الصفحة ومن ثم اختيار كلمة التمويل الشخصي.
- يتم بعد ذلك فتح صفحة جديدة بها جميع أنواع التمويل الشخصي المقدمة من البنك.
- يتم اختيار أي من التمويلات الشخصية والضغط على كلمة أعرف المزيد، لتظهر بعد ذلك صفحة أخري بها كل تفاصيل التمويل.
- بعد فتح الصفحة الجديدة يتم الضغط على كلمة تقدم بطلبك الآن ومن ثم ملئ جميع البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية وما إذا كان هناك حساب بالفعل ببنك الراجحي أم لا.
- ويتم بعد ذلك الضغط على كلمة تنفيذ لتقديم الطلب.
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