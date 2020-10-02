نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحقوق والمزايا المالية للموظف السعودي في قانون الخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تضمنت لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف السعودي شروط صرف العلاوة الإضافية لكافة المراتب، وجدول البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها، ومقدار المكافأة التي تصرف مقابل العمل الإضافي، وكذلك مقدار التعويض المادي الذي يتم صرفه للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز، ومقدار بدل الانتقال وبدل المخاطر وبدل الضرر أو العدوى، وأيضا مقدار بدل المناطق النائية ومقدار مكافأة نهاية الخدمة.

لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف السعودي

جاءت اللائحة الصادرة عن وزارة الموارد البشرية لتتضمن شروط صرف العلاوة الإضافية لكافة المراتب، بالاضافة إلى تعديل يختص بتحديد عدد الموظفين الذين يتم منحهم هذه العلاوة بـنسبة لا تتجاوز 50% من الموظفين، وذلك بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم للمراتب العاشرة فأقل.

شروط صرف العلاوة الإضافية للموظف

جاءت الشروط بالنسبة للموظفين الذين تمت ترقيتهم للمراتب العاشرة فأقل كالتالي:

يجب أن يحصل الموظف على تقدير بدرجة جيد جداً على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي، وذلك في العام الأخير قبل منحه العلاوة الإضافية. يجب أن يكون الموظف قد قضى مدة أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها. يجب ألا يكون قد تم خصم من راتبه كعقوبات تأديبية أو بسبب الغياب مدة خمسة أيام أو أكثر، وذلك خلال السنتين السابقتين للترقية.

أما بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب الحادية عشر فأكثر فقد تضمنت لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف الشروط التالية:

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يجب أن يحصل الموظف على تقدير بدرجة ممتاز على الأقل في تقييم الأداء الوظيفي، وذلك في العام الأخير قبل منحه العلاوة الإضافية. يجب أن تكون الترقية التي حصل عليها للمرتبة الوظيفية التي تلي مرتبته مباشرة.

البدلات المستحقة للموظف السعودي

تضمنت أيضا لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف صرف بدل انتقال شهري للموظف بقيمة 1200 ريال سعودي للمرتبة الرابعة عشرة، كما يتم صرف بدل انتقال شهري للموظف بقيمة 900 ريال سعودي للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، ويصرف بدل انتقال شهري للموظف بقيمة 600 ريال سعودي للمراتب من السادسة إلى العاشرة، ويتم صرف بدل انتقال شهري للموظف بقيمة 500 ريال سعودي للمراتب من الأولى إلى الخامسة، ويتم زيادة ما يمثل واحد إلى ثلاثين من قيمة البدل المستحق في خالة الموظف المنتدب.

يتم صرف بدل الضرر أو العدوى للموظف بقيمة 750 ريال سعودي شهرياً، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتعرضون بحكم عملهم وبشكل مباشر للضرر أو العدوى، كما يتم صرف بدل الخطر للموظف بقيمة 600 ريال سعودي شهرياً، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يتعرضون للخطر بحكم عملهم، وبالنسبة للموظفين العاملين في المناطق النائية فهم يستحقون بدلاً بقيمة 20%من أول مربوط المرتبة على الأكثر، وتضمنت أيضا لائحة الحقوق والمزايا المالية للموظف البدلات المستحقة للموظفين المنتدبين داخل المملكة أو خارجها، ويتم تحديد البدل النقدي وفقاً للجدول التالي:

الحقوق والمزايا المالية للموظف في حالة الوفاة أو العجز

يتم صرف تعويض مادي 100 ألف ريال سعودي للموظف في حالة الوفاة أو العجز الكلي، وجدير بالذكر أنه قد تم تعديل هذه المادة ليصل مبلغ التعويض إلى 100ألف ريال بعد أن كان يبلغ 60 ألف ريال فقط، كما يتم صرف تعويض تقدر قيمته على أساس نسبة العجز في حالة إصابة الموظف بعجز جزئي لا يمنعه من أداء عمله.

مكافأة نهاية الخدمة للموظف

من ضمن الحقوق والمزايا المالية للموظف مكافأة نهاية الخدمة، ويتم احتساب وصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف بما يعادل قيمة مجموع رواتب آخر ستة أشهر في الخدمة، وذلك في حالة ما إذا كانت نهاية الخدمة بسبب التقاعد النظامي بعد بلوغ السن القانونية أو في حالة الوقاة أو العجز عن العمل، أما إذا كانت نهاية الخدمة بسبب التقاعد المبكر فيتم احتساب المكافأة في هذه الحالة بما يعادل قيمة مجموع رواتب آخر أربعة أشهر في الخدمة بجهة العمل..