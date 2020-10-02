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عمر شويل - جدة 100 ألف ريال تمويل مالي مُتاح صرفه من بنك سامبا بدون فوائد حيث أن البنك يتقدم بتوفير واحدة من أهم الخدمات التي يحتاج لها المقيمين داخل السعودية وهي الحصول على قرض أو تمويل مالي بدون الحاجة لوجود كفيل، ودون تحصيل أي فوائد نقدية على القرض الذي سيتم الحصول عليه من قبل بنك سامبا، كما يكون بنك سامبا من إحدى البنوك الموجودة بالمملكة السعودية والتي توفير التمويلات الشخصية بالمبلغ التي يحتاج له الأفراد سواء بهدف اقتناء سيارة أو شراء عقار خاص به أو للاستثمار الشخصي، ولا يتم الحصول على ذلك إلا بعد اكتفاء الشرط المطلوبة من بنك سامبا.

الحصول علي 100 الف تمويلبدون فوائد بنك سامبا

بنك سامبا من البنوك الموجودة بالسعودية وتتعامل مع كافة العملاء سواء كانوا من أهل المملكة أو مقيمين بها ومن جنسيات مختلفة، يستطيع سامبا أن يقوم بتمويل نقدي على حب ما يحتاج العميل فيمكن أن يصل لحوالي 100 ألف ريال سعودي لكافة العملاء بدون فوائد أو كفيل، ويقوم البنك بتوفير العديد من أنظمة السداد القصيرة والطويلة لكل من يرغب الحصول على التمويل

شروط الحصول علي 100 ألف ريال سعودي من بنك سامبا

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة لكي يتم الحصول على القرض النقدي بشكل سريع من بنك سامبا. يجب أن لا يقل قيمة المرتب الشهري للعميل عن 500000 ريال سعودي ويسري ذلك على كافة العملاء المتقدمين للحصول على التمويل. لابد من أن يكون الشخص حامل الجنسية السعودية أو أنه مقيم بالفعل بها. يجب من إحضار مستند خاص بتوضيح مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بالعميل.

طرق تقديم طلب للحصول علي تمويل بنك سامبا

أصبح من السهل الحصول على التمويل الخاص بالبنك إلكترونياً، عن طريق الدخول إلى رابط تقديم الطلب ومن ثم البدء في ملئ البينات الخاصة بالعميل المطلوبة مع مراعاة كتابة اسم العميل رباعي.

ثم كتابة رقم الهاتف الخاص به وبعدها تسجيل الإقامة الوطنية ومن ثم سيكون عليك تسجيل البلغ التي ترغب أن تحصل عليه والتي يقوم النك بتحديده على حسب حاجة كل فرد، وتسجيل طبيعة العمل سواء كان تابع لهيئة حكومية أو خاصة ثم الضغط على إرسال يجب المراجعة.