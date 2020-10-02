نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاحية إقامة وافد خطوات برقم الإقامة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442 عبر منصة أبشر الجوازات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442، قامت المملكة العربية السعودية بعمل منصة إلكترونية تسمى أبشر، وهي واحدة من المنصات التي تقدم خدمات للعملاء داخل المملكة، وتقوم بعرض الكثير من الخدمات التي تقدمها منها الاستعلام عن الإقامة والاستعلام عن ميعاد انتهائها، وأيضا التعرف على أي مخالفات تقع على العميل في حالة التأخر عن تجديدها، وهذه من أكثر المميزات التي حرصت عليها وزارة الخارجية في إتاحتها لعملائها من خلال منصة أبشر إلكترونية ، وذلك لعدم مخالفة أي شخص للقواعد والقوانين الخاصة بالمملكة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

إن المملكة أعطت تحذيرا لجميع العاملين بالمدة التي يجب عليهم فيها تجديد إقامتهم، وذلك لتفادي مثولهم أمام القضاء ويعرضهم ذلك إلى الغرامة أو الحبس أو التسفير إلى بلده وعدم دخول المملكة مرة أخرى أو حصوله على منع دخول لفترة معينة، لكن كل هذا عند قيام المقيم بمخالفة تجديد الإقامة في الوقت المحدد لها أكثر من مرة، ولذلك فإن أبشر سهلت لهم الإستعلام عن أي معلومة تخص الصلاحية وتجديد الإقامة.

غرامة عدم تجديد الإقامة

إن كل مقيم على أرض المملكة العربية السعودية له أوراق تثبت وجوده في المملكة بشكل رسمي متمثلة في الإقامة المثبتة في الجواز الخاص به، وعند التأخير في تجديدها فإنه يعرض نفسه للغرامة التي تتراوح ما بين 500 ريال سعودي ذلك لأول مرة مخالفة والمرة الثانية من المخالفة 1000 ريال سعودي، أما إذا تكرر التأخير فإنه يعرض الشخص للرحيل إلى بلده، ولهذا فعلي كل شخص الالتزام بالقوانين داخل المملكة وعند الاستعلام عن هذه المخالفات يسهل موقع أبشر تذويد العميل بالمعلومات التي تخص الإقامة.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

يبدأ العميل بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية والبحث عن خدمة أبشر ومنها تسجيل الدخول على الصفحة الإلكترونية، وبعدها الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ويقوم العميل بإدخال رقم الهوية الخاصة به للاستعلام عن صلاحية الإقامة، وقد أنشأت المملكة هذا الموقع للتسهيل على المقيمين والوصول إلى المعلومات عن جميع الخدمات التي يهتم بها الموقع والوزارة.