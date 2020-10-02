مدير الأمن الفكري بالحرم يناقش الاستعدادات لانطلاق موسم العمرة

بلادي – الرياض :عقد مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي، امس، اجتماعاً تنسيقياً لبحث استعدادات انطلاق موسم العمرة بحضور مساعد المدير العام للإدارة العامة الشيخ هادي بن حامد المقاطي وأصحاب الفضيلة والسعادة مدراء الإدارات المرتبطة.
وشهد الاجتماع استعراض البرامج المعدة بهذا الخصوص والتي تحوي العديد من الأنشطة المقدمة لمقدمي الخدمة وللمعتمرين من سلسلة دورات تدريبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأكاديمية بعنوان “الحوار مع المعتمرين” و”الحوار في بيئة العمل” وإتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية عبر التطبيقات ومنصة الرئاسة العامة الإلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
ونوه “النافعي” لفريق العمل بمضاعفة الجهد في استقبال المعتمرين والعناية بهم وتقديم كافة الوسائل التي تتيح لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة، وتفعيل دور الشاشات التفاعلية بنقاط الخدمة، مع الأخذ بالاحترازات اللازمة والضرورية في إنجاح هذا الموسم والرفع بالتقارير لتقييم الخدمة والتطوير المستمر لها.
وتأتي هذه اللقاءات لطرح الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام بنوعية واحترافية بمتابعة وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
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