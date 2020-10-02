بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن ومقيم يمني بعد قيامهما بسكب مادة بترولية على أحد أجهزة الرصد الآلي.
وأكدت الشرطة أن المواطن والمقيم بالعقد الثالث من العمر، موضحة أن أحدهما قام بسكب مادة بترولية على أحد مواقع أجهزة الرصد الآلي على امتداد طريق الرياض-مكة السريع، ما تسبب في إشعال النار فيه.
وأوضحت أنه بمباشرة المختصين إجراءات الاستدلال اتضح حيازتهما لمسدس غير مصرح به، بالإضافة إلى 8 طلقات حية، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المقبوض عليهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مواطن ومقيم سكبا مادة بترولية على جهاز للرصد الآلي بأحد الطرق بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.