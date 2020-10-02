رصد المرور السري للمخالفات على الطرق في الرياض

بلادي – الرياض :نفذ المرور السري في الرياض حملة ميدانية على الطرق رصد خلالها مجموعة من المخالفات.
ونشر السناب الأمني فيديو للحملة الميدانية رصد خلاله المخالفات المرورية، التي تمثلت في سير مجموعة من المركبات بدون لوحات، كما رصدت الحملة أيضًا سيارة قامت بارتكاب مخالفتي المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة ووضع ملصقات على المركبة.
وشملت المخالفات التي رصدتها الحملة عددا من المركبات للسير بسرعات جنونية، كما تم رصد مركبات أخرى تسير بدون لوحات بسرعات تتجاوز أكثر من 40 إلى 50 كلم/ ساعة، بالإضافة إلى رصد مركبة تسير بدون لوحة أمامية وأخرى قامت بمخالفة تنظيمات السير على الطرق ولم تلتزم بحدود المسارات المحددة بالطريق.
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