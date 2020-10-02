“واتساب” يطور ميزة جديدة للحد من الدردشات المزعجة

بلادي – الرياض :يعمل مطورو “فيسبوك” على تحسين تطبيق التراسل الفوري “واتساب” من خلال إضافة ميزة جديدة للحد من الدردشات المزعجة. وسيستبدل المطورون بالخيارات الحالية في التطبيق المختصة بكتم الصوت في الدردشة لفترة زمنية معينة، كتمه لمدة عام واحد بخيار “دائمًا”. ووفقًا لمنصة “WABetaInfo” تشمل المزايا الجديدة الأخرى للإصدار التجريبي الحالي إلغاء وظائف الاتصال في الدردشات مع حسابات الأعمال. كما يقوم المطورون بإعداد مجموعة جديدة من الأدوات التي تمنح المستخدم قدرًا أكبر من التحكم في كيفية استخدام التطبيق للتخزين القيّم في الهاتف.

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