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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت على مناطق المملكة

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – الرياض :كشف الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة.

وتوقعت سماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما توقعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبشأن مستويات درجات الحرارة، توقعت “الأرصاد” أن تصل أعلى مستوياتها عند 40 درجة في مدينة رفحا، فيما يكون أدنى مستوى لدرجات الحرارة عند 15 درجة في أبها.

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