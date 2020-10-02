نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول علي إعفاء بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحث عن تمويل بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف فأنه يقدم العديد من التمويلات المميزة، ومن اهم المميزات أن تمويله بدون فوائد وقد تصل فترة سدادة الي ستين شهراً، حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات لمواطنيه المقيمين بالمملكة العربية السعودية من اهم هذه الخدمات، خدمة إعفاء بنك التسليف وهذه الخدمة للمواطنين السعودين الذي حصل علي تمويل بنك التسليف ولا يستطيع سداد، لذا يمكنه أن يقوم بتقديم طلب إعفاء بنك التسليف، مع تكملت بعض الإجراءات المطلوبة، وسوف نوضح لكم من خلال موضعنا هذا شروط إعفاء تمويل من بنك التسليف والأوراق المطلوبة للحصول علي الإغفاء.

استعلام إعفاء بنك التسليف

يقدم بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية كامل الخدمات لمواطنين والكثير من التمويلات المميزة التي تتميز أنها يدون فوائد وقد تسل فترة السداد الي 60 شهراً من الحصول علي القرض ومن ضمن هذه التمويلات التي يقدمها بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأسرة وتمويل آهل الذي يصل الي 60 ألف ريال سعودي ومدة سدادة تصل الي 60 شهراً من بداية الحصول علية، كما أن بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية يقدم خدمه اخري وهي خدمة إعفاء بنك التسليف، للمواطنين الذين لا يستطيعون تسديد القرض يمكنهم طلب الإعفاء وذلك من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لبنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية من خلال الموقع التالي: الموقع الرسمي لبنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية.

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يقود المتقدم من خلال الموقع بإدخال رقم التحقيق واسم المستخدم وكلمة السر.

إذا لم يكون لدية حساب علي الموقع فيجب إنشاء حساب خاص علي الموقع.

اختيار بوابة خمة التقارير وذلك ليحصل علي كشف حساب، ثم تظهر كافة البيانات الخاصة بالمقترض.

الأوراق المطلوبة للحصول علي إعفاء بنك التسليف

للمواطنين بالمملكة العربية السعودية الراغبين في الحصول علي إعفاء التمويل من بنك التسليف هناك بعض الأوراق المطلوبة التي حددها بنك التسليف يمكنك أحضارها للحصول علي إعفاء القرض من بنك التسليف ومن هذه الأوراق، يجب إحضار صورة الهوية الشخصية للشخص المتقدم، يجب أحضار كارت العائلة، يجب أن يقدم الشخص المتقدم علي أعفاء من بنك التسليف تقرير طبي تبين حالته الصحية، ثم تقوم بكتابة علي الموقع الرسمي لبنك التسليف كافة البيانات الخاصة بالقرض الذي حصلت علية من حيث نوعه وتاريخ الحصول علية وذلك من اجل الحصول علي إعفاء من بنك التسليف، ثم بعد ذلك يقوم المتقدم بالتوقيع علي طلب إعفاء بنك التسليف، سوف يتم إرساله الي الديوان الملكي عبر البريد السعودي.

خصصت وزارة العمل خدمة من باقي أقساط البنك في حالة وفاة المقترض وخصصت الوزارة نموذج إعفاء المستوفين من خلال الموقع التالي: أعفاء المستوفين.