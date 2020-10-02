نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن قرض بنك التسليف من خلال رقم السجل والهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك التنمية الإجتماعي داخل المملكة العربية السعودية أو ما يطلق عليه بنك التسليف، ومن أهم المؤسسات داخل الدولة التي تقدم التمويل والدعم للمواطنين ذات الدخل المنخفض، أو المشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة التي يقوم بها المواطن، ومنحهم القروض التي يحتاجونها وذلك لتشجيعهم على الإستمرار في إنشاء مشاريع تساهم في تحسن حالتهم الإجتماعية والمعيشية، وتشجيع الإستثمار، ويوفر لهم ذلك حياة كريمة داخل المجتمع لهم ولأسرهم.

وعلى صعيد آخر فإن البنك قام بعمل موقع إلكتروني خاص به ليوفر من خلاله جميع المعلومات التي يحتاجها العميل حول التمويل والقروض التي يمنحها البنك، وأيضا كيفية سداد هذه القروض وعرضها بخطوات سهلة وميسرة، يحتاج فيها فقط من العميل إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به وبعدها يرسل الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك رسائل تتضمن جميع العروض المتاحة الخاصة بالقروض.

طريقة الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم السجل المدني ورقم الهوية:

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها العميل للاستعلام عن هذه القروض:

ومنها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف داخل المملكة.

ثم بعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية والضغط على كلمة موافق.

وبعدها ستظهر له صفحة يوجد بها بعض الخدمات مثل خدمة حسابي التي تعرض له جميع العروض الخاصة بالقروض.

وتفاصيل القرض طرق السداد وكل قرض من هؤلاء القرود له سجل مدني سيظهر أمام العميل.

وأيضا كيفية السداد وعدد الأقساط التي يجب أن يدفعها العميل.

تعرف على أقساط قروض بنك التسليف:

كل المعلومات التي تحتاج معرفتها عن القروض من بنك التسليف وكيفية سدادها ونظام أقساطها: