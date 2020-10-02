نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الحصول على إعفاء من قروض بنك التسليف مهما كان المبلغ في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين قرارًا بإعفاء غير القادرين من سداد قروض بنك التسليف وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كافة المعلومات الخاصة بإعفاء غير القادرين من السداد.
إعفاء بنك التسليف
الخطوات التفصيلية للحصول على نموذج إعفاء من سداد قرض التسليف للحصول على إعفاء من سداد قرض التسليف يتم ذلك عن طريق الحصول أولًا على نموذج إعفاء من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر إتباع الخطوات التالية:-
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي بنك التسليف.
- عقب ذلك يتم تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد، والخاص ببنك التسليف، وإدراج كلًا من اسم المستخدم وكلمة المرور.
- كتابة رمز التحقق، ومن ثم يتم طلب النموذج الخاص بإعفاء السداد لغير القادرين المُقدم من بنك التسليف.
- عقب الحصول على النموذج يتم تعبئته بواسطة المعلومات المطلوبة بصورة صحيحة.
- الرابط الخاص بتقديم طلب الإعفاء من سداد القروض الخاصة ببنك التسليف
يُمكن لغير القادرين طلب إعفاء سداد القروض الممنوحة من بنك التسليف وذلك من خلال الرابط الخاص ببنك التسليف، علمًا بإن ذلك الرابط تابعًا لبنك التنمية الاجتماعية .
شروط الحصول على إعفاء سداد قرض بنك التسليف
- أن يكون المُتقدم بطلب الإعفاء سعودي الجنسية.
- على المتقدم لطلب الإعفاء تقديم ما يُفيد عدم امتلاكه وظيفة.
- القروض الخاصة بترميم المنازل لابد وأن يكون قد مر على استلامها خمس سنوات.
- أن يكون المتقدم عمره ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والخمسين.
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