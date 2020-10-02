رئيس جامعة الملك فيصل يرعى منتدى ( آفاق الإعلام ) الاثنين بالاحساء

دوت الخليج – الأحساء:

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، يعتزم نادي الإعلام التابع لعمادة شؤون الطلاب تنظيم منتدى (آفاق الإعلام)، وذلك يوم الإثنين 18-2-1442هـ الموافق 5-10-2020م في عمادة شؤون الطلاب، ويبث عن بعد للحضور في تمام الساعة السابعة مساء وعلى مدار ثلاث ساعات عبر تطبيق (زوم) حتى يتسنى للجميع الحضور في ظل ظروف تفشي فايروس كورونا.

ويهدف المنتدى إلى فتح الآفاق للمهتمين بالشأن الإعلامي في عدة مجالات تتقاطع معه ويجعل المهتم على دراية بما يحدث في الإعلام المحلي والعالمي، ويؤكد دور الإعلام كركيزة أساسية مع عدة مجالات تتقاطع معه كالتقنية والاقتصاد والسياحة بالإضافة إلى العلوم الحياتية بحيث يستفيد منها ويفيد.

ويركز المنتدى على المحتوى والمضمون في وسائل الإعلام والاهتمام بالمجالات المستقبلية في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ويحمل المنتدى رسالة هادفة يركز بها على المحتوى الكيفي وليس الكمي لإثراء الإعلام ومجالاته محلياً ودولياً، ويتيح فرصة لفهم التغيرات الإعلامية ومواكبتها والتخطيط بعيد المدى لدور الإعلام والآثار المترتبة على التغيرات الحالية، ويفتح مدارك الطالب في شخصيته وتفكيره ليسعى في المجال المهني والأبحاث العلمية والدراسات العليا وكما يقدم المنتدى النوافذ والطرق والمهارات التي تساعد الطلبة في الاستفادة من المجالات من ضيوف متخصصين.

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ويعد هذا اللقاء الأضخم من نوعه على مستوى جامعات المملكة والذي يكون بإعداد وإخراج وتقديم طلاب وطالبات الجامعة، كما يستضيف خبراء ومهتمين بالشأن الاقتصادي والتقني والسياحي للنقاش في جلسات إثرائية حول علاقة الإعلام بهذهِ الشؤون التي تشكل الجزء الأكبر من اهتمامات المملكة فيما يوافق رؤية ٢٠٣٠ وكيف يمتهن الإعلام إيصال المعلومة للمهتم بالشكل المطلوب. ويتضمن عددا من ورش العمل التخصصية تعطي المتدرب الأدوات والمفاتيح التي يستطيع من خلالها الممارسة الإعلامية.

وأوضح الأستاذ مساعد بن خالد البريكان رئيس نادي الإعلام بجامعة الملك فيصل أن المنتدى هو فرصة لجميع المهتمين حضوره، حيث يفتح لنا آفاق رحبة لمعرفة هذه المجالات ومستقبلها وأهمية الإعلام فيها وكيف يقتنص الحاضر بعض النوافذ التي يستطيع من خلالها شق الطريق لمسيرته المهنية والعلمية.

رابط التسجيل لحضور المنتدى:

https://bit.ly/2GfkOlO