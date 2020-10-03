نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمر ملكي: إلغاء ضريبة القيمة المضافة 15% للعقارات وفرض ضريبة التصرفات العقارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن هناك أمر ملكي تم إصداره من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يفيد بإعفاء عمليات التوريدات العقارية وذلك في الحالات الخاصة بنقل الملكية وحالات البيع أيضاً من دفع قيمة القيمة المضافة والتي يبلغ قدرها 15%، علي أن يتم استبدال هذه الضريبة بضريبة أخري تسمي ضريبة التصرفات العقارية والتي يبلغ مقدارها 5% فقط من إجمالي قيمة العقار الإجمالية خلال وقت البيع، كما تم الإعلان عن دفع القيمة الضريبية علي المدخلات الخاصة لأصحاب المطورين العقاريين الذين لديهم ترخيص داخل المملكة العربية السعودية.

إعفاء التوريدات العقارية الجديد

وجه وزير المالية محمد الجدعان الشكر لخادم الحرمين الشريفين علي هذا الإعفاء الجديد، والذي بدوره يعكس حرص القيادة السعودية علي التخفيف علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والذي يساعد علي إعطاء فرصة أكبر لامتّلاك المسكن، والذي يساعد إجمالاً في تطوير منظومة القطاع العقاري بالإضافة الي تنمية القطاع التجاري والسكني أيضاً.

مضمون الإعفاء الملكي الجديد للتوريدات العقارية والعقار السكني