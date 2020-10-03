نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من بنك الراجحي في أقل من نصف ساعة لعملاء الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي من بنك الراجحي ، يعد من أكثر عمليات البحث التي يبحث عنها الكثيرين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين بالمملكة العربية السعودية، فيقدم بنك الراجحي العديد من التمويلات الشخصية وتمويلات السيارة والزواج وغيرها إذا كانت تتوافر فيك شروط فتح الحساب بمصرف الراجحي، كما يقدم الراجحي الكثير من الخدمات المصرفية التي تخدم قطاع كبير من الناس بالمملكة بأقساط مريحة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية عبر إجراءات مسهلة وميسرة في غضون مصف ساعة فقط سوف تحصل على تمويلك الشخصي بفترة استحقاق تصل لستون شهراً. كيفية الحصول على تمويل شخصي عبر التطبيق يقدم لك مصرف الراجحي الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق مباشر الراجحي بخطوات بسيطة : نقوم بفتح تطبيق الراجحي واختيار منتجات التمويل من القائمة الرئيسية .

ثم نقوم باختيار التمويل الشخصي .

ثم الضغط على تقدم بطلبك الآن.

نقوم بتعبئة البيانات الخاصة بالتمويل ثم الضغط على الإقرار بصحة البيانات .

ثم نقوم بالنقر على التالي، ثم قم بإدخال بيانات جهة العمل والضغط على زر التالي.

ثم نقوم بإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة منك مثل (الهوية الوطنية – تعريف الراتب – شهادة تحويل الراتب اختيارية ) ثم الضغط على زر التالي .

يتم التأكد من معلوماتك الشخصية التي قمت بإدخالها والضغط على كلمة الاستمرار .

قم بقراءة تفاصيل التمويل الظاهرة أمامك واضغط على التالي للاستمرار، ثم وافق على الشروط والأحكام واضغط على التالي.

سوف تظهر لك رسالة تفيد بأنه تم إرسال طلبك بنجاح، كما يمكنك معرفة تفاصيل طلبك في أي وقت عن طريق الدخول على صفحة حالة الطلبات.

سوف يقوم البنك فيما بعد بمراجعة طلبك، ثم سوف يتم إخبارك بنتيجة طلب القرض .

في حالة الموافقة على الطلب أدخل على صفحة حالة الطلبات لتنفيذ طلب التمويل بالنقر على أيقونة ” قبول وتنفيذ ” للبدء في تنفيذ التمويل الشخصي ثم أنقر على أيقونة ” قبول وتنفيذ ” مرة أخرى .

ثم أنقر على موافقة على عقد بيع السلعة .

ثم اختر التالي ومن ثم أختر التوكيل ببيع السلعة وإيداع المبلغ في حسابك.

ثم أدخل كلمة المرور المطلوبة منك التي سوف يرسلها البنك على رقم جوالك الذي قمت بتسجيله، ثم قم بالتوقيع على سند الأمر وانقر على التالي للاستمرار.

سوف يخبرك البنك بعدها أنه تم إيداع مبلغ التمويل في حسابك بنجاح . حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي تستطيع حسابك تمويلك الشخصي من بنك الراجحي بالطريقة التالية : قم بالدخول إلى موقع حاسبة التمويل الشخصي في موقع الراجحي

قم بتعبئة البيانات المطلوبة منك ثم راتبك الشهري والأقساط الشهرية.

لحساب تمويل شخصي من بنك الراجحي بنجاح .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي من بنك الراجحي في أقل من نصف ساعة لعملاء الراجحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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