نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات المتقاعدين العسكريين والمدنيين لهذا الشهر راتب التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من التساؤلات عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، وحيث أنه من المتوقع أن يتم صرفها خلال القليل من الأيام القادمة، وذلك من خلال تعليمات وتوجيهات من وزارة المالية بالسعودية، سوف نتناول في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي، وكذلك موعد استلام الراتب التقاعدي للمواطنين.

موعد صرف معاشات المتقاعدين 1442

وحيث أن الاتجاه لتوفير قدر كبير من فرص عمل للشباب لتجديد الدماء في مؤسسات العمل المختلفة، تم إقرار الحد الأعلى لسن المعاش بأن يكون ستين عامًا وبعد ذلك يتم التقاعد عن العمل والبدء في تحصيل الراتب الشهري التقاعدي، ومن الجدير بالذكر تواجد بعض الحالات التي يتم الحصول على المعاش التقاعدي قبل بلوغ سن الستين وتكون للأشخاص الذين تعرضوا لإصابات تمنعهم من العمل، أو برغبة الأشخاص أنفسهم في الحصول على المعاش مبكراً.

Advertisements

جدول مواعيد رواتب المعاشات 2020

وقد تقرر صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين لشهر صفر 1442 في اليوم الثامن من الشهر العربي التالي الموافق 25 أكتوبر 2020 ميلادياً كما تم تقرير صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين وذلك عن شهر ربيع أول 1442 هـجرياً في اليوم العاشر من الشهر العربي التالي الموافق 25 نوفمبر 2020 ميلاديًا.

وكذلك إقرار صرف الرواتب بالمتقاعدين عن شهر ربيع ثاني 1442 هـجرياً في اليوم التاسع من الشهر العربي التالي الموافق 24 ديسمبر 2020 ميلادياً ويمكن متابعة كل التحديثات الخاصة براتب التقاعد من الموقع الرسمي للهيئة العامة للتقاعد من هذا الرابط.