طبيبة أمريكية تصدم الشعب الأمريكي : ترامب في خطر والأمر مقلق للغاية..(فيديو)

عدن - نيرة ابو خليفة - قالت طبيبة أمريكية، اليوم الجمعة، إن وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا، “مقلق للغاية” بسبب سنّه ووزنه، معتبرة أنه من فئة المصابين “العالية المخاطر”.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضحت الطبيبة آني ريميون، في تصريحات خاصة لقناة “CNN” الأمريكية، أن الرئيس ترامب “يقع ضمن فئة عالية المخاطر من المصابين بفيروس كورونا.. إنه كبير في السن ويعاني من زيادة في الوزن إلى حد ما، ولا نعلم إن كانت لديه أي حالة (صحية) أخرى سابقة أم لا”.

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وتابعت: “الأهم أن ترامب من ضمن الفئة العمرية التي لديها خطر الإصابة الشديدة بفيروس “كوفيد-19″، لذلك فإن الأمر مقلق للغاية”.