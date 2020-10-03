نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقة الحصول على تمويل من بنك سامبا 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك سامبا مجموعة مختلفة من التمويل الشخصي المتميزة والموافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تناسب المواطن وتعمل على تلبية احتياجاته الأسرية مثل شراء سيارة جديدة أو تجديد منزل أو حتى تعليم أفراد الأسرة، وذلك بمعدل فائدة ميسرة وبسيطة تتماشى مع ظروف المواطن السعودي.

كما يقدم البنك أفضل الخدمات المصرفية والائتمانية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم بنك سامبا خدمات متنوعة للعملاء خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية بعد انتشارا وباء كورونا، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف في هذا المقال علي شروط وطريقة التمويل الشخصي من بنك سامبا.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا

الحصول علي تمويل يصل إلى 1,500,000 ريال سعودي. يمكن استكمال التمويل بعد سداد 20% من قيمة التمويل الحالي. فترة سداد للتمويل تصل إلى خمس سنوات. التوقف عن سداد التمويل في حالة العجز أو الوفاة.

طريقة التقديم للحصول علي تمويل من بنك سامبا 1442

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص ببنك سامبا. تحديد نوع التمويل المراد الحصول عليه. استكمال البيانات مع التأكد من صحة البيانات قبل الإرسال. يتم الضغط علي أيقونة حفظ الطلب وإرسال.

شروط الحصول على تمويل من بنك سامبا 1442