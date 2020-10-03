هل تنبأ مسلسل "سيمبسون" بوفاة الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كرتون عائلة “سيمبسون”، تتنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأظهرت الصورة التي نشرها أحد الأشخاص وحظيت على تداول وتفاعل كبير، “ترامب” وهو ممدد داخل تابوت؛ زاعمًا أن مسلسل “سيمبسون” تنبأ بوفاة الرئيس الأمريكي. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements وبحسب موقع “news18” الأمريكي؛ تبيَّن أن صورة “ترامب” وهو ممدد داخل “تابوت” مزيفة ولم يقدم “سمبسون” مثل هذا التنبؤ، وذلك بعد تصدر المسلسل قائمة البحث لمعرفة الحقيقة.

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