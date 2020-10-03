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عمر شويل - جدة دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442هـ، وحدد الضمان الاجتماعي عدة شروط للحصول على المقطوعة، منها لايقل سن المتقدم عن 35 عاماً، أن يكون من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، لا يزيد دخل المتقدم للمقطوعة عن الحد المانع للصرف، أن يكون قد مر عاماً على الحصول عليها أخر مره، وسوف نقوم من خلال موقعنا ثقفني، بشرح شروط الحصول على المساعدات المقطوعة ورابط التسجيل والاستعلام عنها.

مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وشروط الحصول عليها

حدد الضمان الاجتماعي السعودي، الشروط التي يجب أن تتوفر في أي مواطن سعودي يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة وهى كالآتي:

أن يكون دخل المتقدم للمساعدة المقطوعة غير متجاوز الحد المانع للصرف. لا يقل سن المتقدم للحصول على إعانات الضمان عن 35 عاماً. أن يكون قد مر عام من تاريخ أخر مرة حصل فيها المواطن على مقطوعة الضمان الاجتماعي. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. يتم تحديد قيمة ما يحصل علية المتقدمين للحصول المساعدة المقطوعة من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة الشهري، حيث يتم قسمة الدخل الشهري للمتقدم على عدد أفراد الأسرة، لمعرفة نصيب الفرد من الدخل، وبناء على ذلك يتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل المتقدم من الإعانات المقطوعة. يمكن الحصول على المقطوعة مرة أخرى بعد مرور عام من تاريخ الصرف. أن يكون المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية، والزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها. لا يتعدى دخل الفرد الشهري 3000 ريال سعودي إذا كان أعزباً، و8640 ريال سعودي إذا كان متزوجاً. لا يكون لدى المتقدم للحصول على إعانات الضمان الاجتماعي أي سجل تجاري. تصرف المساعدات المقطوعة حسب أولوية التقديم عليها، ويتم الصرف بعد تحديد الأعداد المستحقة بكل موضوعية دون التحيز لأحد في الاختيار. لا يكون لدي الشخص المتقدم للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، أي أراضي زراعية أو أملاك. تصرف الإعانات المقطوعة السعودية مرة كل عام، لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بشرط ألا يكون لدى الشخص المتقدم أي دخل آخر ثابت.



رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال موقعها الإلكتروني، بوضع رابط للبحث عن أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة، وكيفية التسجيل برقم الهوية ورقم السجل المدني، وكذلك البحث بالضمان الاجتماعي، وللاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر جمادي الآخر الدخول على رابط المساعدات المقطوعة.

طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بتحديد طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني وهى كالآتي:-

الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية. تسجيل مستخدم جديد، وإدخال رقم الهوية الوطنية. كتابة كلمة السر بحروف كبيرة انجليزية وأرقام. إدخال تاريخ ميلاد المستخدم، وكتابة رقم الهاتف مع تأكيد رقم الجوال. كتابة كلمة المرور، مع تأكيدها وكتابة رمز التحقق، والضغط على علامة التعهد، ثم الضغط على كلمة تسجيل. إدخال الرمز الذي سوف يتم إرساله على الجوال، والضغط على كلمة تأكيد. بعد الضغط على كلمة تأكيد، سوف تظهر لك جميع البيانات، ويجب ملأ جميع البيانات المطلوبة.

الحالات التي تستحق مساعدات وزارة الموارد البشرية من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي

يتم صرف المقطوعة مرة كل عام للمواطنين الذين يتقاضون معاش الضمان، إذا لم يكن لديهم دخل ثابت أخر.

تصرف المقطوعة مرة كل سنتين إذا كان صاحب المعاش لديه دخل أخر، ويستثنى من هذا الشرط المطلقات، والأرامل، والأيتام، وأصحاب معاش التقاعد 500 ريال أو أقل.

يمكن التقديم على المساعدة المقطوعة في أي مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة، إذا انطبقت على المتقدم الشروط، حتى إذا كان متواجد خارج نطاق المكتب التابع له.

إعانات وزارة الموارد البشرية 1442هـ

يترقب المواطنين السعوديين موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1442هـ، وسوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، بعقد مؤتمر صحفي عند إيداع المساعدات المقطوعة، في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين منها، وسوف يكون الأولوية في الحصول على المقطوعة للمواطنين الذين كان لهم السبق في التقديم، وسوف يكون الاختيار بكل شفافية وموضوعية دون تحيز لأحد في الاختيار، ويستطيع كل مواطن ومواطنة التسجيل والاستعلام عن الإعانات المقطوعة، من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل لذلك.

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وكل التوقعات تشير إلى قرب موعد صرف المساعدة المقطوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسوف يتم صرف دفعة النصف الأول من سنة 1441هـ، وسوف يكون الصرف لجميع المواطنين الموجودين على قوائم الانتظار من شهر شوال وذي القعدة للعام الهجري 1440هـ.

ينتظر الكثيرين من المواطنين والمواطنات السعوديات، مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث تتوقع كثير من وسائل الاعلام قرب موعد الإيداع في الأول من شهر رجب 1441هـ، ويستطيع كل مواطن سعودي الاستعلام والتسجيل من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخصص للمساعدات المقطوعة.

أعرب عدد من المواطنين السعوديين عن قلقهم من الأخبار التي قامت وسائل التواصل الاجتماعي بتناقلها عن إلغاء المساعدة المقطوعة، وقاموا بعمل هاشتاج على تويتر #مقطوعة_الضمان_20 وقالوا أن المقطوعة تساعدهم على متطلبات الحياة الكبيرة.

طالب كثير من المواطنين الملك سلمان بن عبد العزير وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التدخل لحل مشكلة تأخر صرف المساعدة المقطوعة، حيث صرحت وزارة العمل السعودية، أن المساعدات المقطوعة يتم صرفها من خلال صدور أمر ملكي، وليس لهم دخل في تأخر صرفها.

ينتظر الكثيرين من المواطنين صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442هـ، حيث أنها منذ فترة طويلة لم يتم صرف المساعدة المقطوعة، حيث يعتمد عليها الكثيرين من المواطنين السعوديين في تلبية متطلبات الحياة اليومية، وخاصة المواطنين الذي يتقاضون معاش الضمان الاجتماعي، وليس لديهم مصدر رزق آخر يساعدهم على تلبية هذه الاحتياجات، وسوف نتابع معكم كل جديد عن الإعانات المقطوعة من خلال موقع ثقفني الإخباري.

المواطنون السعوديون ينتظرون موعد نزول المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1442هـ، حيث يعتمد عليها الكثيرين في تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية، وخاصة أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والبرنامج تم إنشائه لرفع المستوى المعيشي للطبقات الفقيرة من الشعب السعودي، ويتم ذلك من خلال شروط معينة وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.