رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي لشهر صفر 1442هـ

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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي ، صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن المبالغ النقدية المخصصة للمستحقين للمساعدة المقطوعة للأسرة التي يبلغ عددها خمسة أفراد تبلغ 16 ألف ريال سعودي، وتمنح المساعدات المقطوعة حسب تاريخ أولوية التقديم لها، ويمكن للمستحقين للمساعدة المقطوعة التقديم للحصول عليها مرة أخرى، بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها أخر مرة، وتمنح المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي السعودي، والأسر السعودية محدودة الدخل، والشيوخ من كبار السن الغير قادرين على العمل، وليس لديهم أي دخل أخر ثابت، والمطلقات اللاتي ليس لهن أي عائل، والأرامل ويعولون أطفال وليس لديهم مصدر رزق ثابت، وتهتم المملكة العربية السعودية بالمواطنين السعوديين من محدودي الدخل وتقدم الدعم المالي لهم لمواجهة الظروف المعيشية التي تواجههم، ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، لذلك قامت بوضع برنامج المساعدة المقطوعة لإعانة هذه الأسر على متطلبات الحياة اليومية.

رابط وشروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي

يشترط للحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة، وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي، وأبناء الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي، ومن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة أن يكون عمر المتقدم للحصول عليها سواء كان رجل أم امرأة فوق 35 عام، سواء كان متزوجاً أو غير متزوج، وتصرف بحد أقصى 30 ألف ريال للأسر الأشد فقراً واحتياجاً، حسب عدد أفراد الأسرة والمستوى المعيشي للأسرة، ودخلها الشهري أقل من الحد المانع للصرف، لا يتجاوز راتب المتقدم عن 3000 ريال سعودي إذا كان أعزب، أو 8680 ريال سعودي إذا كان متزوجاً، لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري، ولا يمتلك أراضي أو مزارع، يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لكل مواطن سعودي لا يحصل على أي راتب شهري، أو يتقاضى معاش ضماني، وتصرف حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على قوائم انتظار المساعدات المقطوعة لحين الصرف، وتقوم وزارة الموارد البشرية بإيداع قيمة الإعانات المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين مباشرة، ويستطيع أي شخص لديه عمل أخر أو يحصل على معاش تقاعدي، الحصول عليها بعد إحضار ما يثبت قيمة الراتب الذي يتقاضاه، ويمكن الاستعلام على المساعدات المقطوعة من خلال رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

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المواطنين المستحقين المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن كل شخص يحصل على معاش الضمان الاجتماعي يستحق المساعدات المقطوعة ، وتمنح المقطوعة للأسر الأكثر احتياجاً، وكذلك يستحق دعم الغذاء والكهرباء، وتصرف في أول كل شهر هجري، وتودع في حسابات المستحقين مباشرة.

المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي لشهر صفر 1442هـ

يترقب مواطني المملكة العربية السعودية، موعد إيداع المساعدة المقطوعة 1442هـ، حيث أن هناك مؤشرات تدل على قرب موعد صدور مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف تكون الأولوية للمواطنين السعوديين الذين لديهم أسبقية التقديم على إعانات الضمان الاجتماعي، وسوف يكون الإعلان عن أسماء المواطنين من خلال مؤتمر تعقدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسوف نوافيكم بكل جديد عن موعد نزول المقطوعة من خلال موقع ثقفني الإخباري.

المواطنين السعوديين المستحقين مقطوعة الضمان الاجتماعي

السيدة المطلقة وليس لها أي عائل. المرأة التي توفى زوجها وليس لها دخل شهري. العائلة السعودية التي ليس مصدر دخل شهري. العائلة التي هجرها رب المنزل وليس لها دخل شهري ثابت. العائلة التي تغيب عنها رب الأسرة ولم يرجع. أي مواطن يعاني من عجز كلي أو جزئي. الأيتام الذين ليس لهم أي دخل شهري.

الحالات التي تصرف لها المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي لشهر صفر 1442هـ من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي

تصرف المساعدات المقطوعة كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت غير معاش الضمان الاجتماعي.

كل عام لمن ليس لديه دخل ثابت غير معاش الضمان الاجتماعي. تصرف مرة كل عامين للذين لديهم دخل ثابت غير معاش الضمان الاجتماعي ، ويستثنى من ذلك الأرملة وأولادها، والأيتام من أسر طبيعية أو من ظروف خاصة، ومن يتقاضى معاش تقاعد قدرة 500 ريال فأقل.

، ويستثنى من ذلك الأرملة وأولادها، والأيتام من أسر طبيعية أو من ظروف خاصة، ومن يتقاضى معاش تقاعد قدرة 500 ريال فأقل. يستطيع مستفيد المساعدة المقطوعة، التقدم للحصول عليها من أقرب مكان له إذا استوفى الفترة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذا لم يكن موجود في نطاق المكتب التابع له.

ينتظر الكثيرين من مواطني المملكة العربية أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإيداع المساعدة المقطوعة برقم السجل السعودي لشهر صفر 1442هـ، حيث يتم الاختيار بكل شفافية وحيادية وموضوعية، لأن الوزارة قامت بوضع عدة شروط يجب أن تنطبق أي شخص يرغب في الحصول على هذه الإعانات، ويكون الأولوية في الصرف لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومحدودي الدخل.