نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق المباشر من مصرف الراجحي + الشروط والمميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة دون الحاجة لزيارة الفرع يمكنك الآن التقدم لطلب طلب وتنفيذ التمويل الشخصي عن طريق تطبيق المباشر من مصرف الراجحي السعودي، للحصول على مبلغ تمويل أكبر بهامش ربح أقل، كأول مصرف عن طريق القنوات الرقمية في المملكة العربية السعودية يتيح هذه الخدمة، وذلك من أجل استمرار مصرف الراجحي في تقديم أفضل الحلول المصرفية الرقمية الرائدة لعملائه.

تعرف على كيفية الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق المباشر

من خلال تطبيق المباشر من مصرف الراجحي، يمكن تقديم طلب التمويل الشخصي، وبعد الموافقة عبر التطبيق علي الموافقة الائتمانية، وأشعارك بالمبلغ الذي بإمكانك الحصول عليه من خلال التطبيق، وبشكل فوري يمكن في الحال تنفيذ طلب التمويل الشخصي.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي

من شروط التأهيل للتقدم لطلب التمويل الشخصي الراجحي، يجب الأتي:

يجب موافقة مصرف الراجحي على العميل طالب خدمة التمويل الشخصي.

يجب تحويل الراتب علي مصرف الراجحي.

يبدأ من شهر الحد الأدنى للخدمة، ويعتمد ذلك في الأساس علي حسب جهات العمل المعتمدة لدى المصرف.

المستندات المطلوبة للتمويل الشخصي بمصرف الراجحي

صورة من الهوية الشخصية الخاصة بالعميل طالب الخدمة.

خطاب تعريف من جهة العمل.

حسب جهة العمل، لابد من توفير خطاب تحويل الراتب.

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي بتطبيق مباشر.

مميزات خدمة التمويل الشخصي من تطبيق مباشر الراجحي

معدل الربح السنوي يبدأ من 3.65%.

دون الحاجة لزيارة الفرع يمكنك الحصول على مبلغ التمويل بشكل فوري.

الحصول على تمويلك الشخصي بشكل مباشر وفوري.

معرفة جميع التفاصيل الخاصة بالتمويل.

خطوات طلب وتنفيذ طلب التمويل الشخصي من خلال تطبيق المباشر بمصرف الراجحي