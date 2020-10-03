طائرات عسكرية مصرية تتوجه نحو هذه ‘‘الدولة العربية’’ لإنهاء أزمة طارئة

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت القوات المسلحة المصرية إقلاع طائرتين نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان. وأشارت إلى أن هذه هي الرحلة الثانية للطائرات وعلى متنهما عدد من خطوط إنتاج الخبز الميدانية والمقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية السودان وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين فى أزمتهم الأخيرة. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements يذكر أن مصر تعهدت بإرسال المخابز الآلية إلى السودان من أصل 10 مخابز تنوي تزويد الخرطوم بها لدعم جهودها في حل أزمة الخبز. ويصطف السودانيون في طوابير طويلة بصورة يومية، للحصول على الخبز في ظل نقص حاد في الدقيق المدعوم. المصدر: وسائل إعلام مصرية

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