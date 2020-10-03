نشكركم على قرائتكم خبر أول إجراء قوي بعهد الشيخ نواف الأحمد.. ‘‘الإطاحة’’ بقائد عسكري كبير في الجيش الكويتي (الاسم والصورة + المنصب) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قالت وسائل إعلام كويتية، إن رئيس الأركان الفريق محمد الخضر، أحيل إلى التقاعد "بناء على طلبه". وأشارت صحيفة الرأي الكويتية، إلى أن الخضر، جرى ترفيعه إلى رتبة فريق أول، وإحالته إلى التقاعد اعتبارا من اليوم الخميس. ووقع القرار وزير الخارجية والدفاع بالإنابة أحمد الناصر الصباح. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements يشار إلى أن إحالة الخضر للتقاعد هي أول إجراء، على مستوى الدولة، بعد أداء الأمير الجديد الشيخ نواف الصباح، يمينه الدستورية، خلفا للراحل صباح الأحمد الصباح، الذي ووري الثرى أمس بعد عودة جثمانه من الولايات المتحدة، عقب رحلة علاج انتهت بوفاته. المصدر: عربي21

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول إجراء قوي بعهد الشيخ نواف الأحمد.. ‘‘الإطاحة’’ بقائد عسكري كبير في الجيش الكويتي (الاسم والصورة + المنصب) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.