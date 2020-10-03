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صور أرشيفية من تاريخ الشيخ ‘‘نواف الأحمد’’ تخبرك حقيقة أمير الكويت الجديد .. منها إبان غزو صدام حسين للكويت (شاهد)

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عدن - نيرة ابو خليفة - عهد جديد ومنارة أمل للكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال، أحد مؤسسي الشرطة الحديثة، بذل الجهد في رفع مستوى رجالها وتحديث أجهزتها بالأساليب العلمية، ترقى في أعلى المناصب في الدولة منذ منتصف القرن الماضي، جمع خبرة الكويت وتاريخها، فهو سليل بيت الحكمة، خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين، تتلمذ على يد أولئك الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة، كان خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم.

القبس بريميوم تنشر صورا حصرية لمراحل حياة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحافلة بالأحداث الهامة..

 

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صورة لأعضاء الحكومة الكويتية الخامسة

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الشيخ نواف الأحمد ومعه المرحوم الشيخ عبدالله الخليفة والمرحوم عبدالرزاق المشاري والمرحوم نايف الدبوس

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الشيخ نواف الأحمد مع الشاعر أحمد السقاف والشيخ جابر العبدالله الجابر

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الشيخ نواف الأحمد يسلم شهادة الدورة الإدارية لضباط الشرطة في عام 1978

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الشيخ نواف الأحمد يتفقد مركز المعلومات الآلي بالداخلية عام 1981

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الشيخ نواف الأحمد مستمعاً لإحد الضباط الكويتيين في السعدودية أثناء الغزو العراقي للكويت

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الشيخ نواف الأحمد في دورة درع الجزيرة عام 1990

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الشيخ نواف الأحمد في فترة وزارته للشؤون الإجتماعية والعمل

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الشيخ نواف الأحمد مستقبلاً أصدقاء الشرطة عام 1991

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الشيخ نواف الأحمد يتفقد معسكر الصمود في الحرس الوطني عام 1998

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الشيخ نواف الأحمد مع الشيخ صباح الاحمد في حفل وليمة جاسم الخرافي في عام 2003

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الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة أثناء أداء القسم لتوليه ولاية العهد عام 2000

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الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤدياً جلسة القسم أميراً لدولة الكويت عام 2020

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المصدر: القبس

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