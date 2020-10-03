صور أرشيفية من تاريخ الشيخ ‘‘نواف الأحمد’’ تخبرك حقيقة أمير الكويت الجديد .. منها إبان غزو صدام حسين للكويت (شاهد)

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عدن - نيرة ابو خليفة - عهد جديد ومنارة أمل للكويت، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت السادس عشر، والسادس بعد الاستقلال، أحد مؤسسي الشرطة الحديثة، بذل الجهد في رفع مستوى رجالها وتحديث أجهزتها بالأساليب العلمية، ترقى في أعلى المناصب في الدولة منذ منتصف القرن الماضي، جمع خبرة الكويت وتاريخها، فهو سليل بيت الحكمة، خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين، تتلمذ على يد أولئك الذين قادوا البلاد سنين طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة، كان خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم. القبس بريميوم تنشر صورا حصرية لمراحل حياة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الحافلة بالأحداث الهامة.. جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements صورة لأعضاء الحكومة الكويتية الخامسة الشيخ نواف الأحمد ومعه المرحوم الشيخ عبدالله الخليفة والمرحوم عبدالرزاق المشاري والمرحوم نايف الدبوس الشيخ نواف الأحمد مع الشاعر أحمد السقاف والشيخ جابر العبدالله الجابر الشيخ نواف الأحمد يسلم شهادة الدورة الإدارية لضباط الشرطة في عام 1978 الشيخ نواف الأحمد يتفقد مركز المعلومات الآلي بالداخلية عام 1981 الشيخ نواف الأحمد مستمعاً لإحد الضباط الكويتيين في السعدودية أثناء الغزو العراقي للكويت الشيخ نواف الأحمد في دورة درع الجزيرة عام 1990 الشيخ نواف الأحمد في فترة وزارته للشؤون الإجتماعية والعمل الشيخ نواف الأحمد مستقبلاً أصدقاء الشرطة عام 1991 الشيخ نواف الأحمد يتفقد معسكر الصمود في الحرس الوطني عام 1998 الشيخ نواف الأحمد مع الشيخ صباح الاحمد في حفل وليمة جاسم الخرافي في عام 2003 الشيخ نواف الأحمد في مجلس الأمة أثناء أداء القسم لتوليه ولاية العهد عام 2000 الشيخ نواف الأحمد الصباح مؤدياً جلسة القسم أميراً لدولة الكويت عام 2020 المصدر: القبس

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