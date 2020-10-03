“الشورى” يستضيف محافظ “عقارات الدولة” ورئيس “‏الإيرادات غير النفطية”‏

بلادي – الرياض : استضافت اللجنة المالية بمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي، عبر اجتماعين منفصلين، كلا من محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، والرئيس التنفيذي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية فيصل الشريف.
وناقشت اللجنة التقرير السنوي لكلا الجهازين للعام المالي 1440 / 1441هـ، بالإضافة لعدد من الموضوعات التي تتعلق بالأداء خلال عام التقرير، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال العام المالي المنصرم، وأبرز التحديات والعقبات.
وتأتي اجتماعات اللجنة تمهيدًا لتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيال التقارير السنوية التي تضمنتها اجتماعات اللجنة، لطرحها تحت قبة المجلس في فترة مقبلة.
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