نائب وزير الحج: 3 ساعات لأداء المعتمر المناسك.. وتوزيع المعتمرين على 6 فترات

بلادي – الرياض :تجري الاستعدادات في الحرم المكي الشريف، لاستقبال أول فوج من المعتمرين، في السادسة من صباح غدٍ (الأحد)، بعد تعليق العمرة لنحو 7 أشهر بسبب جائحة “كورونا”.
وقال نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، إن المرحلة الأولى من عودة العمرة والتي تنطلق غدًا، تقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسيتم تقسيم المعتمرين إلى 6 فترات يوميًا، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وهو ما يمثل 30% من الطاقة التشغيلية للحرم.
وأضاف وفقًا لصحيفة “الشرق الأوسط” أن كل فترة ستكون مدتها 3 ساعات يقوم خلالها المعتمرون بأداء المناسك، بعدد لا يتجاوز 1000 معتمر لكل فترة.
وأوضح أن المرحلة الثانية التي تبدأ في الأول من ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020، ستشهد رفع عدد المعتمرين إلى 75% من الطاقة التشغيلية للحرم إضافةً إلى المصلين.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة، والتي تبدأ في 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق 1 نوفمبر 2020، سيستقبل الحرم المكي 100% من طاقته التشغيلية، أي نحو 20 ألف معتمر، من بينهم القادمون من خارج المملكة، من دول تحددها الجهات الصحية.
وكشف نائب وزير الحج عن أنه سيتم تخصيص قائد طبي لكل فوج من العُمّار، يرافقهم في الطواف والسعي، حتى وصولهم إلى نقطة التجمع مرة أخرى.
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