الصحة تسجل 419 إصابة جديدة بكورونا وتكشف عن إجمالي المصابين والمتعافين والوفيات

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4850 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 335997 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 626 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 320974 حالة.