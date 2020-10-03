نشكركم على قرائتكم خبر أمير الكويت ‘‘نواف الأحمد’’ يخرج من صلاة الجمعة “دون حراسة” ويقود سيارته بلا موكب (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وثقت كاميرا قناة الراي الكويتية ، مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد خلال خروجه من المسجد بعد صلاة الجمعة . وأظهر الفيديو أمير الكويت ، وهو يخرج من المسجد ثم يتوجه لسيارته بدون حراسة . جديد أخبار دوت الخليج: Advertisements فيما قام الشيخ نواف الأحمد بقيادة سيارته بنفسه دون موكب . لمشاهدة الفيديو إضغط هنــــــــــــا

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