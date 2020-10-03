نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نقل كفاله وافد عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن نقل كفاله وافد، وهى احدى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وخدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد ضمن خدمات هامه وعديده تقدمها الوزارة، وفى الفترة الأخيرة كان هناك تطور ملحوظ في الوزارات السعودية من حيث التطور التكنولوجي، حيث من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، ومن بين هذه الخدمات المقدمة استعلام عن اسم الكفيل، وهى أيضا من الخدمات الهامة المقدمة من وزارة العمل السعودية، وهناك أيضا خدمة استعلام عن نقل كفاله في الجوازات السعودية.
استعلام عن نقل كفالة وافد
شهد السوق السعودي العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة وبالأخص الأمور الخاصة بالعمالة الوافدة، حيث قامت وزارة العمل بتوفير خدمات عديده عن طريق مكتب العمل السعودي، و خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد احدى الخدمات التي يمكن معرفتها من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمة لأصحاب العمل والشركات من الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامه، و نقل الكفالة تحت شروط وضوابط محدده سوف نتعرف عليها.
خطوات نقل الكفالة إلكترونيا
هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل نقل كفاله عامل وافد برقم الاقامه إلكترونيا، ولتسهيل الأمر على جميع المستعلمين سوف نتعرف على هذه الخطوات وهى كالتالي.
طريقة نقل الكفالة إلكترونيا
- أولا عليك الدخول على رابط وزارة العمل السعودية.
- قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية.
- القيام بتسجيل الدخول عليها وإدخال رقم الهوية وكتابة الرقم السري.
- بعد ذلك سيظهر لك صفحة بها أيقونة يتم من خلالها إدخال المنشأة التي يرغب المستعلم في نقل الكفالة إليها.
- بعد ذلك ستظهر لك صفحة تحتوي على مجموعة من الخدمات الأخرى التي يمكن أيضا الاستفادة منها في حالة الحاجة إليها.
- يوجد في أخر الصفحة السابقة أيقونة خاصة بنقل خدمة العامل الوافد، حينها يتم النقر عليها.
- بعد تنفيذ الخطوات السابقة ستفتح لك صفحة جديدة لنقل عامل وافد ويوجد بها في الناحية السفلية خانة معينة يطلب بها إدخال رقم هوية العامل، وإدخال رقم الإقامة الخاصة بمن يريد نقل الكفالة، وبعدها يتم النقر على الأيقونة الخاصة بالبحث.
- بعدها يظهر صفحة جديدة تحتوي على بيانات العامل مثل الاسم ورقم المنشأة التي سيتم نقل الكفالة إليها ورقم إقامة العامل.
- كما يوجد في أخر الصفحة جزء خاص بجملة محضر التعهد ومن خلالها يبرز صاحب المنشأة تعهده بأنه قد تمكن من الحصول على الموافقة الكتابية من العامل، وأنه سيعمل على إتمام الإجراءات الخاصة بالإقامة ما يتعلق بهذا الإطار، وبعدها سيتم الحصول على الموافقة من قبل الكفيل السابق الذي كان يتبعه العامل.
- عدها يقوم العامل بالانتهاء من التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة وقراءة التعهد أيضا، ومن ثم الضغط على زر الإرسال الذي يتوافر في الجزء الأخير من الصفحة.
- بعدها يتم ظهور رسالة مدون عليها أنه تم إرسال الطلب بنجاح وفي انتظار الموافقة والتصديق عليه من قبل الكفيل الجديد وسيظهر أيضا رقم الطلب.
- ينبغي بعد ذلك أن يقوم الكفيل الجديد بالموافقة على الطلب لكي تتم عملية النقل بنجاح.
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