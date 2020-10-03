نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نقل كفاله وافد عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نقل كفاله وافد، وهى احدى الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وخدمة استعلام عن نقل كفالة عامل وافد ضمن خدمات هامه وعديده تقدمها الوزارة، وفى الفترة الأخيرة كان هناك تطور ملحوظ في الوزارات السعودية من حيث التطور التكنولوجي، حيث من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل يمكن الاستعلام عن خدمات مكتب العمل، ومن بين هذه الخدمات المقدمة استعلام عن اسم الكفيل، وهى أيضا من الخدمات الهامة المقدمة من وزارة العمل السعودية، وهناك أيضا خدمة استعلام عن نقل كفاله في الجوازات السعودية.

استعلام عن نقل كفالة وافد

شهد السوق السعودي العديد من التغيرات في الفترة الأخيرة وبالأخص الأمور الخاصة بالعمالة الوافدة، حيث قامت وزارة العمل بتوفير خدمات عديده عن طريق مكتب العمل السعودي، و خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد احدى الخدمات التي يمكن معرفتها من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم الوزارة بتقديم هذه الخدمة لأصحاب العمل والشركات من الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الاقامه، و نقل الكفالة تحت شروط وضوابط محدده سوف نتعرف عليها.

خطوات نقل الكفالة إلكترونيا

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من اجل نقل كفاله عامل وافد برقم الاقامه إلكترونيا، ولتسهيل الأمر على جميع المستعلمين سوف نتعرف على هذه الخطوات وهى كالتالي.

طريقة نقل الكفالة إلكترونيا