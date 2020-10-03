نشكركم على قرائتكم خبر الطبيب المعالج لـ’’ترامب ‘‘ وزوجته ميلانيا يفاجئ الجميع ويكشف اخر تطورات حالتهما الصحية بعد ساعات من اعتراف الرئيس الأمريكي (تفاصيل طارئة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.

إلى ذلك أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد وترامب وزوجته ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيرس كورونا، أن صحتهما جيدة.

وقال الطبيب المشرف، شون كونلي، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيدا بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد تأكدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما".

وأضاف كونلي في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أي انقطاع أثناء فترة علاجه".

المصدر: نوفوستي + سبوتنيك