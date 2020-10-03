الزعاق: 10 أيام تفصلنا عن “الوسم” ألطف مواسم السنة.. وهذه مؤشراته

بلادي – الرياض :أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أنه يتبقى 10 أيام فقط على دخول الوسم، والذي يعد الموسم الألطف على مدار السنة في كافة أنحاء العالم العربي بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي على وجه الخصوص.

وأوضح أنه خلال موسم الوسم ينكمش منخفض الهند الذي يجلب على العالم العربي الرياح الحارة، المعروفة بـ”رياح سموم”، وهو ما يمثل أبرز عوامل تحسن المناخ خلال موسم الوسم، مشيرًا إلى أن تأثير المرتفع السيبيري الجالب للبرودة لا يبدأ أيضًا خلال الموسم.

وأشار إلى أنه مع حلول موسم الوسم تكون مستويات درجات الحرارة العامة في دول الخليج بين 25 إلى 35 درجة، مع إمكانية انخفاضها عن هذا المعدل أو ارتفاعها في بعض المناطق، كما أكد أنه مع دخول الموسم تنخفض مستويات الرطوبة على جميع سواحل الخليج.

وذكر أنه حتى الآن لا يزال تأثير موسم الوسم ضعيفًا على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من السعودية، إلا أنه يحمل انتعاشًا للمناطق الغربية مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف، بالإضافة إلى درجات أقل من الانتعاش على المناطق الجنوبية مثل جازان والباحة.