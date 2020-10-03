“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع السادس

بلادي – الرياض :علنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومي لجميع المراحل التعليمية للأسبوع السادس، وذلك عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437. وأوضحت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية سيبدأ في بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، فيما سيكون موعد الحصص الدراسية اليومية للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة 9 صباحاً. Advertisements

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