المرور: 7 أمور عليك القيام بها إذا انفجر الإطار أثناء القيادة

بلادي – الرياض :قدَّم المرور السعودي نصائحه للتعامل مع حالة انفجار إطار السيارة أثناء القيادة. وحدد مجموعة من القرارات التي يجب القيام بها على وجه السرعة لتجنب اصطدام السيارة بعد انفجار الإطار، وهي: 1- إحكام القبضة على عجلة القيادة. 2- عدم الضغط على المكابح. 3- رفع القدم عن دواسة الوقود. Advertisements 4- التأكد من خلو الطريق إلى يمينك. 5- توجيه المركبة تدريجيًا إلى جانب الطريق. 6- إيقاف المركبة في مكان آمن. 7- تشغيل إشارة الطوارئ (الفلشر).

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