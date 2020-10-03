“الزكاة والدخل”: ضريبة التصرفات العقارية تُدفع قبل الإفراغ وتُفرض على كل عملية بيع

بلادي – الرياض :كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية وتُفرض على كل عملية بيع عقاري. وأوضحت أن أي شركة تطوير عقاري إذا أرادت بيع عقار يجب عليها سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة قبل إفراغ العقار للمشتري. وأضافت أن الشخص الذي اشترى العقار إذا أراد بيعه لاحقاً يجب عليه سداد ضريبة التصرفات العقارية قبل عملية إفراغه لدى وزارة العدل. يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية نسبتها 5% وجاءت بديلة لضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 15%.

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