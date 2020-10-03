نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة ابشر الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاريح السفر الاستثنائية، تعتبر من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر الإلكترونية، حيث تعمل المنصة علي تقديم الخدمات عبر الأنترنت وعبر أجهزة ابشر الإلكترونية الموجودة داخل أنحاء المملكة، تصاريح السفر الاستثنائية عبر منصة ابشر يمكن الحصول عليها عبر المنصة بكل سهوله ولكن هذه التصاريح تقتصر علي فئتين معينين سوف يتم شرحهم من خلال هذه المقالة.

تصاريح السفر الاستثنائية

تصاريح السفر الاستثنائية، تقتصر هذه التصاريح علي فئات معينه من المواطنين الذين لديهم حالات إنسانية يمكنهم الحصول علي هذه التصاريح وهم ينقسمون إلي فئتين الأولي لم شمل لأسرة للمواطنين مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، والثانية وفاه احد الأبوين وهما الزوج أو الزوجة أو احد الأبناء خارج المملكة، فيمكن لهاتين الفئتين الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية إلكترونيا عبر منصة ابشر، ومن ضمن خدمات منصة ابشر الإلكترونية خدمه كيفيه طباعه واستخراج تأشيرة عبر ابشر.

شروط تصاريح السفر الاستثنائية

يمكن لمواطنين المملكة العربية السعودية وخصوصا الفئات التي تم ذكرها الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية ولكن مع الشروط التي وضعت من اجل الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية وهي:

ما يخص لم شمل العائلة للمواطن مع ذويهم المقيمين خارج المملكة:

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أثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر آليها للطرف الأخر.

إثبات صله القرابة ( زوج – زوجه – أب – أم )للمقيم الأخر المقيم خارج المملكة.

تعذر قدوم احد أفراد الأسرة إلي المملكة السعودية.

ما يخص حالات وفاه احد أفراد الأسرة خارج المملكة:

تقديم شهاده الوفاة للاحد الأفراد.

إثبات صله القرابة للمتوفي.

الحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية

يمكن للمواطنين المحددين للحصول علي تصاريح السفر الاستثنائية بعد استيفاء الشروط السالف ذكرها وبعدها يتم إرسال طلبات المواطنين عن طريق منصة ابشر أفراد للخدمات الإلكترونية وبعدها يتم استخراج تصاريح السفر الاستثنائية بكل سهوله ويسر، نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي تقديم الخدمات إلكترونية عبر شبكه الأنترنت والمواقع الإلكترونية الخاصة وأيضا عبر التطبيقات الموثقة من المملكة التي يمكن ممارسه الخدمات عبرها.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون شرحنا لكم تصاريح السفر الاستثنائية وشروطها وكيفيه الحصول عليها عبر منصة ابشر الإلكترونية، كما أيضا يمكن للمواطنين السعوديين إصدار وتجديد جواز السفر السعودي عبر ابشر.