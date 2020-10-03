نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمات تطبيق مدرستي الجديد الذي أطلقته وزارة التعليم بالسعودية وسيتم برمجتها على مراحل 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات تطبيق مدرستي الجديد: هو تطبيق تعليمي لطلاب المملكة العربية السعودية أطلقته وزارة التعليم، حيث أنه تطبيق خاص بمنصة مدرستي، وهو برنامج يمكن تحميله على الهواتف الذكية، حيث أنه يمكن يتم تحميله على الأجهزة التي تعمل على نظام اندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، أو من متجر هواوي لأجهزة هواوي، ويمكن تحميله أيضاً على الأيفون من خلال متجر آب ستور، بحيث يقوم الطالب أو ولي الأمر تحميله على هاتفه والبحث عن التطبيق باسم (تطبيق مدرستي)، حيث أن هذا التطبيق يقدم أكثر من 16 خدمة تعليمية جديدة أطلقتها وزارة التعليم السعودية، من أجل تطوير العملية التعليمية عن بعد، ولإستمرار التعليم الالكتروني الذي تحاول المملكة تطويره في كل لحظة، وحل جميع المشاكل التي تقع أمام الطلاب، وسنعرض بعض من خدمات تطبيق مدرستي الذي ستتم برمجتها من قِبل الوزارة على مراحل.

خدمات تطبيق مدرستي الجديد من وزارة التعليم السعودية 1442

توجد أكثر من خدمة على تطبيق مدرستي الجديد سيتم برمجتها من وزارة التعليم على مراحل محددة، وسنذكر بعض هذه الخدمات:

المجتمع المدرسي: وهذه الخدمة يمكن للطالب من خلالها التمكن من التفاعل مع منسوبي المدرسة، حيث يستطيعوا من خلالها نشر منشورات تثقيفية وتعليمية، ويمكن للطلاب التفاعل مع هذه المنشورات.

اللقاءات التفاعلية: هي خدمة لقاءية يمكن للطالب من خلالها مشاهدة اللقاءات التفاعلية، وذلك عبر برنامج وتطبيق مايكروسوفت تيمز، وهذه اللقاءات تم اعدادها من منسوبي التعليم من المعلمين.

الرسائل: وهي خدمة تسهل وسيلة التواصل للطلاب، مع منسوبي المدرسة من الكادر التعليمي.

التنبيهات: وهي خدمة اشعارات، تنبه الطالب على أي إخطار جديد يخص منصة مدرستي التعليمية، والتحديثات الجديدة بها.

غرفة المعلمين: وهي خدمة خاصة بالطلاب، لطرح الأسئلة من الطلاب للمعلمين، من خلال هذه الغرفة.

الإعلانات: يمكن للطالب من خلال هذه الخدمة عرض أي إعلانات حالية.

التقويم والأحداث: هي خدمة يمكن من خلالها الوصول للأنشطة التعليمية والمدرسية التي تمت جدولتها، ويمكن من خلال هذه الخدمة أيضاً جدولة المهام الشخصية للطلاب.

المصادر التعليمية: هي خدمة يجد فيها الطالب أنشطة تعليمة إضافية وإثراءات، يمكن للطالب من خلالها التفاعل معها واستعراض هذه الأنشطة.

التقارير والمكافآت: خدمة يطلع فيها الطلاب على تقدمهم في الدراسة الأنشطة التعليمية.

تطبيق مدرستي الجديد انطلاقه جديدة للتعليم بالمملكة للعربية السعودية والأجهزة المتاح لها

التطبيق متاح على الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد من متجر جوجل بلاي:

التطبيق متاح أيضاً على متجر هواوي لأجهزة الهواوي: