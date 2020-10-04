نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقاط تجمع المعتمرين في مكة المكرمة و أهمية تطبيق اعتمرنا للمعتمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بتحديد نقاط تجمع المعتمرين في مكة المكرمة ، حيث سوف تستقبل مكة المكرمة – وتحديدا مسجد الله الحرام – أول أفواج العمرة بعد رفع التعليق ، الأمر الذي استقبله الآلاف من راغبي التأسِّي بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه سلم بالفرحة العارمة.

وسوف تعود تأدية العمرة على مراحل؛ تبدأ من المرحلة الأولى، والتي تقتصر على عدد ستة آلاف معتمر فقط يوميا من المعتمرين المتواجدين داخل المملكة، إلى المرحلة الثالثة، والتي تشمل عشرين ألف معتمرٍ من المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وخارجها.

نقاط تجمع المعتمرين في مكة المكرمة ( خمس نقاط )

عرض التطبيق المختص باستصدار التصاريح اللازمة للعمرة ( اعتمرنا ) النقاط الخمس لتجمع المعتمرين قبل توجههم للشروع في أداء مناسك العمرة من الحرم المكي المبارك وهي:

نقطة تجمع كُدي، وتستلزم شراء خدمة نقل إلى مسجد الله الحرام

نقطة تجمع الشيشّة، وتستلزم شراء خدمة نقل إلى مسجد الله الحرام

نقطة تجمع أجياد، وتقع بمقابلة باب الملك عبد العزيز

نقطة تجمع الشبيكة، وتتجه إلى باب الملك فهد بن عبد العزيز

نقطة تجمع الغزة، وتتجه إلى باب علي

أهمية تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا للمُعتمر