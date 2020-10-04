نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة الرد الآلي للمعتمرين بعشر لغات مجانا للإجابة على أسئلة المناسك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الدكتور عبد اللطيف آل شيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتوجيه أوامره لتشغيل رقم خدمة الرد الآلي للمعتمرين من ضيوف الرحمن بشكل مجاني تماما، وبعشر لغات مختلفة لتغطية المعتمرين من جميع جنسيات العالم.

ويستطيع المعتمرون من مختلف جنسيات العالم الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الاتصال على الرقم، والاستفسار عن كل ما يخص العمرة ومناسكها 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.

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رقم خدمة الرد الآلي للمعتمرين

للاستفسار المجاني عن مناسك العمرة والزيارة يرجى الاتصال على رقم: 8002451000

اللغات المتوفرة في هذه الخدمة

اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة التركية اللغة الهندية اللغة الإندونيسية اللغة البنغالية اللغة الأمهرية لغة الهوسا لغة الأوردو

ولقد صدرت القرارات بتكليف عدد غير قليل من الدعاة والداعيات لإرشاد المعتمرين عبر مساجد الحل وهي ( جعرانة وعائشة ) وكبائن التوعية بأحكام مناسك العمرة، ومسائلها، والرد على الأسئلة الشرعية بالفتاوي المعتمدة وآراء العلماء، وذلك كما صرَّح الشيخ محسن الحارثي الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة، مؤكِّدا أن هذه الخدمة قد أثبتت كفائتها في التسهيل على المعتمرين، ووصولهم إلى إجابات استفساراتهم الشرعية بأسهل الطرق وأسرعها.

يأتي هذا في إطار الجهد الهائل المبذول من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والذي يتكرر كل عام، لإرشاد ضيوف الرحمن المنتظرين بداية من يوم الأحد المقبل في أول أفواج المرحلة الأولى للعمرة بعد رفع التعليق، ذلك الفوج الذي سيبلغ 6000 معتمر يوميا.