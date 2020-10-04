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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد اقامة سائق خاص بعد الشروط الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسوم تجديد اقامة سائق خاص ، تماشيا مع مرحلة التطور النظامي التي تقوم به المملكة العربية السعودية في جميع المجالات المختلفة وخاصة لجميع الوافدين تيسيرا من المملكة للقيان بعدد من التسهيلات الإلكترونية لخدمة الوافدين ، والتي من أبرزها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية والتي يستطيع من خلالها الوافد معرفة كافة التفاصيل التي يبحث عنها الوافد لمعرفة الإجراءات اللازمة الخاصة و رسوم تجديد اقامة سائق خاص.
رسوم تجديد اقامة سائق خاص 2020
في البداية وقبل معرفة الرسوم المستحقة والتي لابد من دفعها يجب علي الرافد تجديد الإقامة الخاصة به ، وذلك من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية وهما نوعان :
- تجديد إقامة لمدة سنة واحدة ويقوم الوافد بدفع 600 ريال سعودي
- تحديد لمدة سنتين ويقوم الوافد بدفع 350 ريال سعودي .
تسديد رسوم تجديد اقامة سائق خاص عبر الراجحي
- بعد القيام بوضع كافة البيانات الخاصة بالسائق علي حساب الراجحي ، نقوم بكبس زر التأكيد الذي يفتح علامة جديدة مكتوب عليها تم اكتمال العملية.
- يرجع بعدها الوافد إلي الدخول علي نظام أبشر مرة ثانية لتوضيح كافة بيانات السائق.
- يقوم السائق بعد إتمام الدخول بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام من خلال الموافقة ووضع علامة صح .
- بعدها تظهر علامة جديدة لتأكيد طلب تجديد رسوم اقامة سائق خاص وصلاحية التجديد للفترة التي تم دفع رسومها سواء كانت سنة واحدة أو لمدة سنتين .
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