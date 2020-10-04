نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد اقامة سائق خاص بعد الشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد اقامة سائق خاص ، تماشيا مع مرحلة التطور النظامي التي تقوم به المملكة العربية السعودية في جميع المجالات المختلفة وخاصة لجميع الوافدين تيسيرا من المملكة للقيان بعدد من التسهيلات الإلكترونية لخدمة الوافدين ، والتي من أبرزها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية والتي يستطيع من خلالها الوافد معرفة كافة التفاصيل التي يبحث عنها الوافد لمعرفة الإجراءات اللازمة الخاصة و رسوم تجديد اقامة سائق خاص.

رسوم تجديد اقامة سائق خاص 2020

في البداية وقبل معرفة الرسوم المستحقة والتي لابد من دفعها يجب علي الرافد تجديد الإقامة الخاصة به ، وذلك من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية وهما نوعان :

تجديد إقامة لمدة سنة واحدة ويقوم الوافد بدفع 600 ريال سعودي تحديد لمدة سنتين ويقوم الوافد بدفع 350 ريال سعودي .

تسديد رسوم تجديد اقامة سائق خاص عبر الراجحي