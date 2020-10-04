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رسوم تجديد اقامة سائق خاص بعد الشروط الجديدة

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أمنية السيد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد اقامة سائق خاص بعد الشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد اقامة سائق خاص ، تماشيا مع مرحلة التطور النظامي التي تقوم به المملكة العربية في جميع المجالات المختلفة وخاصة لجميع الوافدين تيسيرا من المملكة للقيان بعدد من التسهيلات الإلكترونية لخدمة الوافدين ، والتي من أبرزها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية والتي يستطيع من خلالها الوافد معرفة كافة التفاصيل التي يبحث عنها الوافد لمعرفة الإجراءات اللازمة  الخاصة و رسوم تجديد اقامة سائق خاص.

رسوم تجديد اقامة سائق خاص 2020

في البداية وقبل معرفة الرسوم المستحقة والتي لابد من دفعها يجب علي الرافد تجديد الإقامة الخاصة به ، وذلك من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية وهما نوعان :

  1. تجديد إقامة لمدة سنة واحدة ويقوم الوافد بدفع 600 ريال سعودي
  2. تحديد لمدة سنتين ويقوم الوافد بدفع 350 ريال سعودي .

تسديد رسوم تجديد اقامة سائق خاص عبر الراجحي

  • بعد القيام بوضع كافة البيانات الخاصة بالسائق علي حساب الراجحي ، نقوم بكبس زر التأكيد الذي يفتح علامة جديدة مكتوب عليها  تم اكتمال العملية.
  • يرجع بعدها الوافد إلي الدخول علي نظام أبشر مرة ثانية لتوضيح كافة بيانات السائق.
  • يقوم السائق بعد إتمام الدخول بالموافقة علي كافة الشروط والأحكام من خلال الموافقة ووضع علامة صح .
  • بعدها تظهر علامة جديدة لتأكيد طلب تجديد رسوم اقامة سائق خاص وصلاحية التجديد للفترة التي تم دفع رسومها سواء كانت سنة واحدة أو لمدة سنتين .
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